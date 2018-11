Lončar: X nož ponos Srbije i regiona

BEOGRAD – Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da je X nož, koji je nabavljen za KCS, ponos Srbije ali i celog regiona i da se na njemu tretiraju tretiraju tumori u celom organizmu.

„X nož tretira tumore do 6 centimetara, kojima ne možete hirurški bezbedno da priđete. Preciznost se meri delovima milimetra. To je najnovija 4 D tehnologija“, rekao je Lončar za TV Pink.

On je dodao da su do sada na ovu intervenciju pacijenti isli u inostranstvo i da je to kostalo 30.000 do 40 .000 dolara.

Ministar kaže da KCS sada ima X i Gama nož kojim se tretiraju tumori glave i da je do sada na Gama nožu tretirano više od 2.200 pacijenata.

(Tanjug)