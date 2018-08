London i Berlin protiv korekcije granica Kosova i Srbije, SAD nešto mekše

Velika Britanija smatra da pozivi za korekciju granica Kosova i Srbije mogu biti destabilizirajući, Nemačka je i dalje mišljenja da je pomeranje granice rizično dok SAD imaju nešto mekši stav, prenosi danas Radio slobodna Evropa (RSE).

U odgovoru za RSE, Ambasada Velike Britanije u Prištini navela je danas da je normalizacija odnosa Srbije i Kosova presudna za bezbednost, stabilnost i prosperitet obe zemlje, ali i šireg regiona.

Kako se dodaje, britanska Vlada veruje da to treba da bude osnova za priznavanje nezavisnih i suverenih država unutar aktuelnih granica.

„Smatramo da pozivi o korekciji nacionalnih granica mogu biti destabilizirajući“, navodi se u odgovoru i dodaje da će Velika Britanija nastaviti da podržava dijalog koji se vodi uz posredovanje EU, s ciljem sveobuhvatnog i održivog rešenja u korist obe zemlje.

Nemačka nije promenila svoj stav po pitanju promena granica Kosova i Srbije, saopšteno je danas za RSE iz Nemačke ambasade u Prištini.

Zvaničnici Nemačke su u nekoliko navrata izjavljivali da bi podela Kosova mogla da dovede do stvaranja potencijalnih destabilizirajućih efekata u regionu i šire, zbog čega je ta država kategorički protiv podele. To je nedavno izjavio nemački ambasador na Kosovu Kristijan Held (Christian Heldt).

I nemački državni ministar za Evropu Mihael Rot (Michael Roth) je prethodno za kosovske medije izjavio da nemačka vlada smatra da Kosovo i Srbija treba da dodju do jednog sporazuma uz učešće EU, ali je dodao da je Nemačka kategorično protiv pomeranja granica izmedju Kosova i Srbije jer je tako nešto rizično.

„Državni ministar Mihael Rot, kao i ambasador Held u različitim intervjuima su jasno izrazili zvaničan stav o dijalogu o normalizaciji odnosa. Ovim je poznat stav Federalne vlade Nemačke“, navodi se u odgovoru Nemačke ambasade.

S druge strane, kako podseća RSE, u nedavnom odgovoru Stejt departmenta na pitanje o sve češće pominjanoj podeli i korekciji granica Srbije i Kosova u javnosti navodi se da SAD snažno podržavaju dijalog Beograda i Prištine uz pomoć EU ali i da je sada vreme da strane budu kreativne i fleksibilne.

„Rešenje mora doći od njih i biti lokalno. Sjedinjene Države su spremne da slušaju i pomognu stranama u pronalaženju dogovorenog rešenja“, naveli su iz Stejt departmenta.

Predsednik Kosova Hašim Tači je do sada u nekoliko navrata izjavio da će u Briselu predstaviti inicijativu o korekciji granice Kosova i Srbije, što bi podrazumevalo pripajanje Preševske doline Kosovu, a nikako podelu, razmenu teritorija ili autonomiju za Srbe.

Razlog tome, kako je kazao, je zahtev političkih lidera Albanaca iz Preševske doline da se taj deo pripoji Kosovu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se zalaže za razgraničenje sa Albancima na Kosovu.

„Ja se zalažem i to je moja politika, za ragraničenje sa Albancima. To da imamo teritoriju za koju se ne zna ko je kako tretira i šta kome pripada, to je uvek izvor potencijalnih sukoba“, rekao je Vučić novinarima u Šidu.

