LSV: Boško Obradović vređa Vojvodinu i njene građane

Portparol Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) Aleksandar Marton poručio je danas lideru Srpskog pokreta Dveri Bošku Obradoviću da u toj pokrajini „nema nikakvog separatizma“ i optužio ga da želi da „poništi Vojvodinu“.

„Obradovićevi izlivi mržnje prema Vojvodini i njenim građanima su svakodnevni i to svakako ima veze sa njegovim ideološkim pozicijima. On ne samo da je protiv autonomije Vojvodine, on želi da poništi Vojvodinu“, naveo je Marton u pisanoj izjavi.

Ocenio je da, „neko ko se divi nacističkom kvislingu Dimitriju Ljotiću svakako ne može da razume Vojvodinu, njene građane i njenu tradiciju“.

„Isto tako, građani Vojvodine ne razumeju desničarske ideje Boška Obradovića, pa i pored redovnih pokušaja, partija Boška Obradovića ne uspeva ni da se približi poslaničkim klupama vojvođanskog parlamenta“, naveo je Marton.

Dodao je da je Vojvodina „sve suprotno“ od lidera Dveri i poručio da ta pokrajina „nikada neće biti poligon za desničarenje i ekstremizam Boška Obradovića“.

(Beta)

