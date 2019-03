Lutovac (DS): Cilj ujedinjenje u Demokratsku stranku

Predsednik Demokratske stranke (DS) Zoran Lutovac izjavio je danas da se o ujedinjenju u DS pored Socijaldemokratske stranke Borisa Tadića i Zajedno za Srbiju Nebojše Zelenovića razgovara i sa Novom strankom Zorana Živkovića, kao i drugim srodnim strankama i organizacijama.

On je agenciji Beta rekao i da se razgovara sa uglednim pojedincima i mladima koji su spremni da se politčki aktiviraju.

„Inicijativa o ujedinjenju predstavlja politički projekat okupljanja u Demokratsku stranku onih koji su proistekli iz nje ili su joj sada bliski u vrednosnom i ideološko-programskom smislu“, rekao je Lutovac.

On je napomenuo da je cilj okupljanje u Demokratsku stranku, a kako će se to tehnički to izvesti zavisi od pravnog okvira koji to uredjuje.

„Dakle, ako bude neophodno da se to učini u dva koraka biće najpre Unija Demokratske stranke, a potom Demokratska stranka kao jedini pravni i politički subjekat“, istakao je Lutovac.

Glavni odbor DS juče je gotovo jednoglasno podržao Inicijativu za pokretanje procesa ujedinjenja i stvaranja velike Demokratske stranke.

U tekstu Inicijativi je navedeno da su demokrate „polazeći od saznanja da je demokratija u Srbiji ozbiljno ugrožena autoritarnom vlašću (predsednika Srbije) Aleksandra Vučića i da su se sve demokratske institucije uništene ili obezvredjene, svesni činjenice da je neophodno ujedinjavanje demokratskih snaga koje će se suprostvati uništavnju demokratske perspektive Srbije“.

„Zbog toga donosimo odluku da pristupimo procesu ujedinjenja i stvaranja velike DS sa ciljem da se zajednički borimo za evropski put Srbije za državu socijalne pravde i vladavine zakona, kao i za budućnost Srbije u kojoj će se svi gradjani i gradjanke imati iste šanse i jednak status pred zakonom, bez obzira na njihovu nacionalnu versku ili političku pripadnost“, piše u Inicijativi.

U tekstu je navedeno i da svesni da samo jaka stabilna i velika Demokratska stranka jeste garant evropske budućnosti Srbije, da demokrate danas otvaraju svoja vrata „novim ljudima, strankama, pokretima i inicijativama sa kojima dele vrednosti slobode, ravnopravnosti i demokratije i sa kojima će se zajedno boriti za ono na šta su se obavezali pre tri decenije i na šta ih danas obavezuje status osnivača Saveza za Srbiju i svaki od pet miliona gradjanki i gradjana“.

(Beta)