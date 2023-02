Lutovac: Predlog EU je posledica Vučićevih pregovaračkih sposobnosti

Predsednik Demokratske stranke (DS) Zoran Lutovac izjavio je danas da je predlog EU o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije posledica pregovaračkih sposobnosti predsednika Srbije Aleksandra Vučića, te da je sada došao trenutak da on i formalno prizna ono što je faktički već uradio.

Lutovac je u emisiji „Pravi ugao“ na RTV izjavio da su današnji sastanci u Briselu nastavak onoga što od Vučića očekuju oni koji su mu 2012. godine dali podršku da uradi ono na šta nekadašnji predsednik Srbije Boris Tadić nije pristao.

„On je uradio gotovo sve što se od njega tražilo, ali to nije uradio formalno. Na severu Kosova ne postoje institucije Srbije, nema ni policije, ni sudstva, ni zdravstva, ni obrazovanja, ni privrede, ničega što je bilo pre dolaska SNS. Vučić je preko Srpske liste ušao u parlament i vladu Kosova, to je faktičko priznanje. On samo ne želi da prizna da je priznao“, rekao je Lutovac.

On je dodao da je Vučić „de fakto“ priznao Kosovo, a da je sada na redu priznanje „de jure“, i dodao da ako ne može predsednik da uđe na Kosovo bez dozvole, niti da budu organizovani referendum ili izbori, onda sada govorimo i o formalnom priznanju.

„Vučić ne želi da prizna i negira da je uradio šta je uradio. Govori jedno a radi drugo. Ovaj plan je posledica njegovih pregovaračkih sposobnosti. Ishod je, kako je sam rekao, da su mu doneli plan na koji nije uticao. On je nama rekao u skupštini da je 90 posto onoga što je objavljeno u medijima tačno, ali nije rekao šta je tih 10 posto koje ne znamo“, rekao je Lutovac.

On je dodao da je za DS neprihvatljiv način na koji se došlo do ovog plana, njegov sadržaj kao i to ko treba da ga implementira, te da on sebe nikada ne bi doveo u situaciju da na ovaj način razgovara o ovako važnom pitanju.

(Beta)

