Lutovac: Predsedništvo razjasnilo bojkotuju se i sednice i odbori, ko se ogluši ne zastupa DS

Predsednik Demokratske stranke (DS) Zoran Lutovac izjavio je danas da bojkot parlamenta podrazumeva bojkot plenuma i odbora i ukoliko neko bude radio drugačije neće više moći da zastupa DS.

Lutovac je za RTV rekao da je to šta podrazumeva bojkot parlamenta razjasnilo Predsedništvo stranke na sednici i da je jednoglasno odlučeno da se ne može učestvovati na sednicama Skupštine Srbije, ni odborima i da je moguće jedino ići na sednice medjunarodnih tela i sa njima komunicirati kako bi im se objasnilo šta je bojkot i razlozi bojkota.

On je kazao da je deo poslaničkog mandata i komunikcija sa gradjanima i da je to ono što poslanici DS rade.

Lutovac je rekao da je Gordana Čomić koja je bila sa Natašom Vučković na sednici Odbora za ustavna pitanja član predsedništva DS koje je odlučilo jednoglasno i razjasnilo šta sve bojkot obuhavata.

On je objasnio da su Gordana Čomić i Nataša Vučković bile na sednici Odbora jer su tumačile da to nije prekršaj bojkota skupštine, ali da zbog toga neće biti kažnjene kako su pojedini mediji pisali.

Medjutim posle odluke predsedništva posledica po poslanike će biti.

„Poslanik može da se odluči da ne zastupa političku stranku u parlamentu i to je legitimno, ali on više neće moći da zastupa DS, neće biti izbačen, ali on će zastupati sebe, neće zastupati DS i potpuno je irelevantno da li je posle toga član DS ili ne. Ta skupština ne radi svoj posao i nije onakva kakva bi trebalo da bude. Onaj ko želi da bude predstavnik DS on će se držati onog što je politika stranke, a to je bojko rada skupštine“, rekao jeLutovac.

On je kazao da će parlament bojkotovati sve dok se ne budu ispunjeni zahtevi o slobodi medija i fer i poštenim izborima.

(Beta)