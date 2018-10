Lutovac: U Savezu za Srbiju ima mesta i za Novu stranku, spisak nije zaključen

Predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac izjavio je danas da u Savezu za Srbiju ima mesta i za Novu stranku, kao i za druge, spisak nije zaključen.

Lutovac je za televiziju N1 kazao da je taj opozicioni blok okupljen oko univerzalnih vrednosti.

„Savez je postavio vrednosni okvir koji omogućava svima da ono što je nesporno bude zajednička platforma. Precizno smo utvrdili oko čega smo se okupili“, rekao je Lutovac.

On je ocenio da je prvi okrugli sto opozicije o stvaranju uslova za fer izbore prvi veliki korak, jer se opozicija okupila i saglasila se da je to neophodno.

Kako je objasnio, bitno je da je opozicija to uradila mnogo pre izbora, a da će radna grupa formulisati zaključak o uslovima potrebnim za održavanje slobodnih izbora.

„S tim zahtevom idemo u institucije, očekujemo da svi stanemo iza toga, ne samo sva stranke, već i mediji kojima je takođe u interesu to što će opozicija tražiti, u interesu je i gradjana, to je opšti interes, a kada ga svi prepoznaju on će imati mnogo veću snagu“, objasnio je Lutovac.

(Beta)