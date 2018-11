Mali: Kako se uvećavao javni dug po godinama…

BEOGRAD – Ministar finansija Srbije Siniša Mali kaže da je javni dug danas pod kontrolom za razliku od perioda kada se, kako kaže, vodila neodgovorna politika koja je ugrozila finansijsku stabilnost i budućnost građana Srbije.

Mali je u parlamentu gde se raspravlja o Predlogu budžeta za 2019.godinu ukazao da je javni dug za vreme prethodne vlasti rastao “vrtoglavom brzinom” i da su doveli zemlju pred bankrtostvom.

Ministar finansija je rekao da je krajem decembra 2008.godine javni dug iznosio 8,8 milijardi evra, godinu dana kasnije je porastao za 12 odsto, zatim je 2010.godine uvećan za dodatnih 23,4 odsto i dostigao iznos od 12 milijardi evra.

On je dodao da je javni dug 2011.godine porastao za dodatnih 21,6 odsto i stigao do 14,8 milijardi evra, a 2012.godine do 17,7 milijardi evra.

Javni dug je, kaže, 2013.godine bio 20,1 milijardu evra, a 2014. godine 22,7 milijardi evra kada je javni dug zaustvaljen merama fiskalne konsolidacije i ukazao da je neodgovorna politika bivše vlasti dovela Srbiju pred bankrotstvom.

Prema njegovim rečima, od 2015.godine ukupan javni dug je bio 24,8 milijarde, 2016.godine takođe 24,8 milijardi, iako je bilo velikih investicija, a 2017.godine 23,2 milijarde evra.

Do kraja godine, Mali kaže da će javni dug do kraja godine iznositi 24,2 milijarde evra. On je istakao i da je ova vlast morala da isplaćuje i kamate skupih kredita koje su uzimali njihovi prethodnici.

“Oni su imali i negativan rast BDP-a 2009,godine od 3,1 odsto, godinu dana kasnije, rast je bio 0,6 odsto, 2011.godine 1,4 odsto, a 2012.godine opet je srpska ekonomija imala negativan rast od jedan odsto godišnje”, rekao je Mali i podsetio da će ove godine taj rast biti oko 4,5 odsto.

Navodeći da je jedan od osnovnih pokazatelja uspešnosti osim stope rasta i učešće javnog duga u BDP-u, ministar finansija je rekao da je 2013.godine to učešće bilo 77 odsto, a da je danas na nivou od 55 odsto.

Mali je tako odgovorio na kritike šefa poslanika DS Gorana Ćirića koji je rekao da predloženi budžet nije ni socijalni, ni razvojni, te naveo da je javni dug od 2012.godine do danas porastao.

On je rekao i da nije dobro što godinama nema zvaršnog računa budžeta, što znači da se ne zna na šta su pare potrošene.

“Budžet nije ni socijalni. Siromaštvo u Srbiji je nikada veće, 10 odsto građana živi ispod linije srioamštva, to je 700.000”, rekao je Ćirić.

Naveo je da treba obezbediti deci u Srbiji besplatnu užinu u Srbiji i da sredstava ima, jer će se za izgradnju Nacionalnog stadiona potrošiti oko 250 miliona evra.

(Tanjug)