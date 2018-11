Mali na Odboru za finansije predstavio set zakona

BEOGRAD – Skupština Srbije počeće sutra novu sednicu na čijem je dnevnom redu Predlog budžeta za 2019.godinu, ali i set poreskih zakona koje je danas na odboru za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava predstavio ministar finansija Siniša Mali.

Na dnevnom redu su, između ostalog,Predlog zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, izmene finansijskog plana za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, Predlog zakona o carinskoj službi, izmene Zakona o republičkim administrativnim taksama…

Izmene i dopune Zakona o porezu na imovinu donose ujednačaniju primenu poreskih propisa, jačanje pravne sigurnosti, adektavnije oporezivanje imovine shodno ekonomskoj moća, kao i težnju da se poreskim merama destimuliše gradnja bez propisane dozvole, kao i nepoštovanje rokova za izgradnju, rekao je Mali.

On objašnjava da će izmene i dopune o porezu na imovinu uticati i na povećanje ekonomičnosti postupka podnošenja poreskih prijava

Predlog zakona o nakdnadama za korišćenje javnih dobara je, prema oceni ministra finansija, istorijski jer će unaprediti transparentnost javnih prihoda i obezbediti predvidivost troškova poslovanja privredi.

Mali navodi da se izmenama i dopunama Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata kod pojednih korisnika javnih sredstava osnovica umanjuje za pet odsto od 1.januara 2019.godine.

Kada je reč o Predlogu zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, Mali objašnjava da se njime obezbeđuje zakonski osnov za povezivanje sa drugim registrima i evidencijama u Srbiji.

“Na taj način se omogućava brže i efikasnije ostvarivanje prava kao i razmena podataka državnih organa, odnosno e-uprave. Refomski zakon od čije će primene korist imati građani, jer će administracija biti brža i efikasnija”, naveo je Mali.

U vezi sa predlogom odluke o davanju saglasnosti za izmenu finansijskog plana fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, rekao je da je neophodno da se izmene odnose na korekcije pozicije prihoda i rashoda. Prihodna strana je uvećana na osnovu neraspoređenog viška iz ranijih godina, a rashodna strana je povećana, između ostalog, i za nabavku medicinske opreme.

Predlog carinskog zakona je važan zbog otvaranja Poglavlja 29 (carinska unija) u pregovorima sa Evropskom unijom, rekao je Mali i naveo da je ključna zimena što će se, kako kaže, komunikacija između carine i privatnog sektora ubuduće obavljati elektronski.

Takođe će se i deklaracije podnositi elektronski, rekao je Mali, navodeći da je plan da to bude završeno do 2020.godine.

S druge strane, Predlog zakona o carinskoh službi će regulisati delokrug rada i organizaicju Uprave carina, kao i ovlašćenja carinskih službenika.

Mali je govorio i o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini koji omoguća da se društva kapitala osnovana po zakonu o inovacionoj delatnosti, a čiji je jedan od osnivača Srbija, AP Vojvodina ili lokalne samouprave mogu koristiti i upravljati nepokretnostima u javnoj svojini, kao i da te nepokretnosti mogu dati u zakup strat ap društvima osnovanih po zakonu o inovacionoj delatnosti.

Kako kaže, na taj način se daje infrastrukturna podrška inovacionim delatnostima.

Izmene zakona o republičkim administrativnim taksama za cilj imaju usaglašavanje sa zakonom o deviznom poslovanju, rekao je Mali.

Ministar finansija je govoreći I izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, izmenama I dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji najavio osnivanje Uprave za igre na sreću kao organa u sastavu tog ministarstva.

Kada je reč o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu, Mali je istakao da se on smanjuje iz godine u godinu i da će 3.decembra na naplatu dospeti milijardu i 30 miliona dolara.

“I to je neto dug koji ćemo isplatiti i tako još smanjiti javni dug već u decembru. Novac imamo i to je pokazatelj prakse kako radimo”, rekao je Mali.

On je podsetio da je učešće javnog duga u BDP-u pre samo neokliko godina bilo preko 70 odsto a da je na 55,6 odsto.

Takođe je predstavio i Predlog zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, rekavši da su njime reedefinisani rokovi za utvrđivanje ukupne osnovice koja se može znati tek pošto se donese veći broj rešenja o pravu na obeštećenje u postupku restitucije.

Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu ima za cilj suzbianje nelegalne proizvodnje I prometa duvana i duvanskih proizvoda, rekao je Mali i dodao da je neophodno što pre uspostaviti efikasniju kontrolu na tržištu duvana i duvanskih proizvoda.

Izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica pruža se podrška razvoju privrede, rekao je Mali.

(Tanjug)