Mali: Za dve godine počinje gradnja metroa u Beogradu

Gradonačelnik Beograda Siniša Mali izjavio je danas da će za dve godine početi izgradnja metroa u glavnom gradu i da će se 2022. ili 2023. godine završiti prva linija čija bi početna stanica bila na Makiškom polju.

On je istakao da je Makiško polje najbolje mesto za prvu stanicu, jer tamo već postoji ranžirna stanica „Železnica Srbije“.

„Makiško polje ima dovoljno mesta, a kada pogledamo da je već druga stanica na Banovom brdu u Požeškoj, jasno je o koliko brzom i efikasnom prevozu se radi. To bi centar grada rasteretilo za količinu vozila koja u Beograd stiže iz pravca juga, odnosno iz Obrenovca, sa Ibarske magistrale, iz Železnika i Sremčice“, rekao je Mali za televiziju Hepi, a saopštila je Gradska uprava.

On je kazao da bi jedna linija bila duga 22, a druga 20 kilometara.

Istakao je da je Grad Beograd po prvi put uradio potrebne analize i studije, neophodne za definisanje trase dve linije, uključujući i „Saobraćajni master plan grada Beograda“ koji je usvojen prošle godine.

„Taj dokument pravi projekciju trenda razvoja grada do 2033. godine sa sadašnjim stanjem koje kaže da najveći broj putnika u gradu ide u smeru od juga ka severu. To je definisalo prvu liniju metroa, dok je prethodni gradonačelnik nastavio ideju iz sedamdesetih godina, kada je najveća gustina saobraćaja bila između Novog Beograda i starog dela grada. Ipak, u ovom trenutku najveća frekvencija je od juga, tačnije od Makiškog polja, potom Banovo brdo i Sajam, koji je ubedljivo najopterećenija tačka u Beogradu“, kazao je Mali.

On je naveo da je „Smart plan“ za izgradnju metroa izradila londonska kompanija „WSP“, koja je izmedju ostalog radila i na izgradnji njujorškog metroa i dodao da bi Fizibiliti studija trebalo da se radi paralelno sa glavnim projektom 2019. godine, a da bi već naredne usledio odabir izvodjača radova i početak izgradnje.

„Višedecenijski san Beogradjana je pred realizacijom, a naš grad će nakon izgradnje metroa stati rame uz rame sa svetskim metropolama“, kazao je Mali.

Prema njegovim rečima, po prvi put se pravi kombinacija metroa i BG voza, jer laki šinski sistem već postoji u Beogradu. Postojojeće linije BG voza, naveo je gradonačelnik, saobraćaju od Batajnice do Vukovog spomenika, od Vukovog spomenika do Ovče, a u aprilu kreće linija do Resnika.

„Četvrta linija će povezivati Aerodrom Nikola Tesla sa Zemunom i Novim Beogradom. Tu liniju ćemo krenuti da gradimo veoma brzo i sa te četiri linije kombinovaće se dve nove linije metroa, što je veoma važno jer jedna linija metroa ne znači mnogo, već se vrednost čitavog projekta ogleda u mogućnosti kombinovanja prevoza i presedanja. Dve nove linije metroa se u potpunosti uklapaju sa postojećim linijama BG voza“, istakao je Mali.

