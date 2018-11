Malići: Kosovo će formirati vojsku, ZSO na čekanju

BEOGRAD – Transformacija kosovskih bezbednosnih snaga u vojsku je nešto što Kosovo može da uradi, ako zbog toga Beograd neće da pregovara sa Prištinom u Briselu onda mislim da će imati problema sa nekim od zapadnih sila koje podržavaju proces formiranja vojske, rekao je za „Blic“ politički analitičar sa Kosova Agon Malići.

Upitan kako gleda na to što je Priština započela proces transformacije KBS u vojsku, iako je za to potrebna promena ustava, do koje ne može doći bez podrške predstavnika manjina u skupštini, Malići kaže da je to rezultat toga što je dijalog Beograda i Prištine u Briselu stao.

Navodi i da se ne može očekivati da Kosovo blokira procese kojima upotpunjuje svoju državnost i suverenitet.

Smatra da je ZSO trenutno na mrtvoj tački, jer se dve strane ne slažu o onome u čemu su se već složile.

„Za kosovsku stranu to je odluka Ustavnog suda koji je dao initerpretaciju šta može da radi ta zajednica. Jedini način da se ta zajednica formira je da Kosovo menja ustav, a posle svega što se događa poslednjih godina to ne može da se uradi. Takođe, srpska strana prilikom sporazuma o ZSO potpisala je dokument da formiranje te zajednice mora proći kroz filter Ustavnog suda. Taj proces je sada klinički mrtav“, rekao je Malići.

Na pitanje o tome kako očekivati da dijalog bude uspešno okončan do sredine sledeće godine, Malići ističe da su šanse za to sve manje i manje, ali da to ne znači da se taj proces narednih meseci neće otvoriti i dodaje da ključ u rukama drže zapadne sile i od njih se očekuje da daju zamajac pregovorima.

Prema njemu, za Kosovo kompromis „ne može biti ništa što ga pravi nefunkcionalnom državom“, ali bi se u okviru kompromisa mogli dodati mnogi elementi koji su neteritorijalnog tipa.

U vezi sa idejom o korekciji granica kaže da na Zapadu postoje dve strane iako obe podržavaju normalizaciju odnosa Beograda i Prištine.

„Jedna strana podržava kompromisno rešenje šta god ono bilo, dok druga ima sumnje u vezi sa korekcijom granica i njenim posledicama po region. Od početka postoje velike sumnje u vezi s tim rešenjem. Izgleda kao magična solucija, ali je to vrlo teško realizovati na terenu. Pogotovo što otvara regionalna pitanja“, rekao je Malići.

