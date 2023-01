Manojlović: Greška što se odustalo od inicijalnih zahteva blokada na severu Kosova

Direktor za kampanje pokreta Kreni-promeni Savo Manojlović ocenio je danas da je napravljena greška što se odustalo od inicijalnih zahteva barikada na severu Kosova i da je njihov rezultat na kraju bio „katastrofalan“.

Manojlović je u intervjuu za portal Kossev ocenio da je barikadama „rukovodio“ predsednik Srbije Aleksandar Vučić i njima „izgradjivao političku poziciju“, ističući da su se zahtevi menjali „umesto da se izadje sa listom zahteva i do njih drži po svaku cenu“.

Uporedio je barikade na severu Kosova i blokade puteva u Srbiji zbog kompanije „Rio Tinto“ i iskopavanja litijuma, čiji je bio jedan od organizatora, tvrdeći da su svi zahtevi tih protesta ispunjeni.

„Držali smo se tada dva do tri zahteva. Rekli smo da nas ne interesuje tada lična politička karijera. Rekli smo tada da se zahtevi nikada ne menjaju. On (Vučić) je mogao da uči od tih naših blokada“, naveo je on.

Manojlović je ocenio i da su Srbi sa Kosova „ogorčeni i iskorišćeni“, navodeći da su mnogi verovali da su te barikade iskrene.

„Veći broj ljudi je na barikade išao po obavezi, ali je odlazio i velik broj ljudi koji je verovao u tu ideju, odlazili su da bi se borili za svoju državu i svoja prava“, kazao je Manojlović.

(Beta)

