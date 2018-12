Marjanović: Jovanović obmanjuje, nabavljamo 200 novih vozila

BEOGRAD – Radoslav Marjanović, zamenik šefa odborničke grupe Srpske napredne stranke u gradskom parlamentu Beograda kritikovao je danas Nikolu Jovanovića, potpredsednika Narodne stranke, tvrdeći da konstantno pokušava da obmane javnost, a ovog puta je to na temi gradskog prevoza.

U saopštenju dostavljenom medijima on tvrdi da Jovanović nema nikakvu politiku sem konstantnog pozivanja na nasilje, te da pokušava da obmanjuje javnost zaboravljajući da je upravo njegov šef odborničke grupe i najbahatiji gradonačelnik u istoriji Beograda Dragan Đilas u vreme svoje vladavine devastirao i naneo ogromnu štetu GSP-u.

On u saopštenju navodi da je u vreme kad je gdaonačelnik bio Đilas grad nabavljao tramvaje iz Španije po daleko većoj ceni nego što je to u isto vreme te tramvaje nabavljao mađarski grad Debrecin, te da je tako Beograd „iste tramvaje platio 12 miliona evra više od realne cene, i to bez ugovorenog servisiranja i rezervnih delova“.

Zbog toga su morali nove tramvaje da rastavljaju i koriste za rezervne delove. Kakvi su eksperti i koliko su brinuli o gradskom saobraćajnom preduzeću i građanima najbolje nam pokazuje činjenica da su po nabavci tih tramvaja morali vanredno da seku stajališta javnog prevoza da bi ti tramvaji uopšte mogli da saobraćaju, objasnio je.

„Upravo je zbog ovakve bahate i štetočinske politike gradski prevoz u Beogradu, u vreme najbahatijeg gradonačelnika Dragana Đilasa, bio pred totalnim kolapsom“, naveo je Marjanović, te dodao da sada Grad „predvođen Srpskom naprednom strankom svakodnevno radi na unapređenju funkcionisanja gradskog prevoza“.

Kako kaže, najbolji dokaz te odsgovorne politike je nabavka 220 novih vozila i kontinuirano poboljšanje uslova prevoza.

Jovanović, koji je i zamenik šefa odborničke grupe SZS u Skupštini Beograda, izjavio je ranije da su primedbe građana na kašnjenja u gradskom prevozu potpuno opravdana, a gradsku vlast optužio je za urušavanje javnog saobraćaja time što je, kako tvrdi, plate vozačima smanjila za trećinu, produžila im radno vreme, ne nabavlja nova vozila…

(Tanjug)