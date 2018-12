Marković: Da li će MUP biti efikasan kao kod Stefanovića?

BEOGRAD – Poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Marković pitao je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova da li su otkriveni i uhapšeni napadači na kandidatkinju SNS na lokalnim izborima u Lučanima, 64. godišnju Nadu Jovanović.

Marković je u parlamentu rekao da je očigledno da se radi o politički motivisanom napad, jer se dogodio dok je ona delila stranački materijal i da je mlađu muškarac, dok ju je tukao, pretio da će pobiit sve “Vučićevce” i da će da „j… majku Vučiću“.

“Za razliku od licemera iz lažnog patriotskog saveza Dveri, mi ne relativizujemo napade. Istog dana su svi osudili napad na Borka Stefanovića. Nismo licemeri da kažemo da osuđujemo napad, a onda da dovodimo u pitanje da li se napad desio. Nadam se da će MUP biti pođednako efikasan kao u slučaju Borka Stefanovića”, rekao je Marković.

On je pozvao Savez za Srbiju da prestane da širi mržnju i atmosferu straha, progona, linča i nasilja.

“Upozoravam vas da to ne radite jer to ne moze da proizvede nešto dobro, a posledice mogu biti opasne. Šta radite zadnjih dana u parlamentu? Je l treba neko da pogine da neko dođe na vlast? Je li to ideja, je li to cena – da neko pogine u Srbiji da bi Đilas dosao na vlast”, pitao je Marković.

Poslanik SNS je rekao da je Dragan Đilas nervozan, jer sa Šolakom nije uspeo da kupi O2 i TV Prva “i sada neko treba da strada jer mu je propao poslovni plan”.

(Tanjug)