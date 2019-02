Marušić: EU više od SAD želi da se reši pitanje Kosova

VAŠINGTON – Briselu je više stalo da se reši pitanje Kosova nego Vašingtonu koji u tome prati evropski tempo, ocenjuje u intervjuu za „Glas Amerike“ Damir Marušić, član Atlantskog saveta i jedan od autora strategije te organizacije o Zapadnom Balkanu.

On kaže da bi protivljenje zajedničkom rešenju problema Kosova moglo da se prevaziđe po ključu Grčke i Severne Makedonije – da se u prvi plan stavi direktna korist koju bi imali i Beograd i Priština od evropskih integracija.

Na konstataciju novinara da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u intervjuu Blumbergu rekao da „dogovor nije tako daleko kao što izgleda“ i pitanje kako on to vidi u momentu kada Priština neće da ukine carine, a Beograd nastavak dijaloga time uslovljava, Marušić ocenjuje da je „moguće da je sve ovo neka igra, i da će se nešto rešiti, ali je stvar tempiranja kad će se to desiti“.

„Veliki su pritisci da bi se neko rešenje do kraja godine sprovelo, možda čak i ranije. U Briselu se malo znoje jer slede veliki izbori u petom mesecu i neke prognoze govore da bi trećinu Evropskog parlamenta mogla činiti krajnja desnica ili protivevropske snage. Zato im je važno da pokažu da još neki proces na Balkanu, osim ovog što su se dogovorile Grčka i Severna Makedonija, ima mogućnost da napreduje“, kazao je Marušić.

Na opasku novinara „Glasa Amerike“ da iz Vašingtona izgleda kao i da Amerika insistira da se pitanje Kosova reši, kao i podsećanje na pismo predsednika SAD Donalda Trampa u kojem stoji da je „uzajamno priznanje temelj svakog sveobuhvatnog rešenja koje bi obe strane mogle da podrže“, Marušić odgovara da bi on „to pročitao kao pritisak iz Brisela i da im Vašington pomgne koliko može“.

„Na listi stvari koje su jako važne Trampu, Balkan nije toliko važan. Ali saradnja sa Evropskom unijom jeste i ljudima u adminsitraciji bi neki aranžman na Zapadnom Balkanu pokazao da stvari nisu tako loše“, smatra Marušić.

Upitan kako komentariše pritiske iz Vašingtona na Prištinu da ukine carine i pismo Metjua Palmera, prvog čoveka za Balkan u Stejt departmentu i ostalih važnih ljudi u administraciji, u kojem kažu da su u neverici što Priština ne sluša njihove zahteve, Marušić konstatuje da se to odugovlači,a da bi „dovoljno pritiska promenilo stvari“.

„Ali ovako kratkoročno, dok se još detalji razrešavaju, Priština se može odupirati pritisku iz Vašingtona bez velikih problema. Ali, sigurno su nezadovoljni u Vašingtonu i voleli bi da se to što pre reši“, ocenjuje Marušić.

Upitan koliko je predlog o razgraničenju Ili teritorijalnoj razmeni, o kojem se govori u javnosti, realna opcija na stolu, odgovara da je „teško reći jer to stvarno niko ne zna“.

„Meni je interesantno to što svi pričaju kao da su nešto čuli, ali ja ni sa kim nisam pričao da bih znao o čemu je reč. Mislim, iz perspektive Brisela, ta teritorijalna razmena je deo svega toga. Oni gledaju neko rešenje koje bi obuhvatilo sva pitanja, na kraju Srbija priznala Kosovo i onda put u Evropsku uniju i za Srbiju i za Kosovo i za celu regiju rešen“, navodi Marušić.

Na pitanje kako bi Vučić i Tači mogli da izađu na kraj sa unutrašnjim protivljenima bilo kakvom zajedničkom rešenju, Marušić je odgovorio da bi to rešenje moglo biti da se „na kraju svega toga otvore vrata ka EU“.

„Da se može pokazati narodu, glasačima da su stvarno nešto stvorili i da će to biti istorijska stvar. Slično kao u Grčkoj i Severnoj Makedoniji. Nije bilo popularno, još ima protesta i još se neke mutne stvari dešavaju, ali novi početak, optimizam bi mogao da pokrene stvari. Mislim da tako kalkulišu u Briselu i Vašingtonu. Da bi se to nekako pokrenulo, sve ove stvari političke koje izgledaju dosta teške, nekako bi se možda otvorilo“, ocenjuje Marušić.

(Tanjug)