Mediji u Prištini: Haradinaj podržava Tačija i razgranjičenje

PRIŠTINA – Za propast nacrta rezolucije u kosovskoj skupštini koja bi Hašimu Tačiju onemogućila da razgovara o promeni granice sa Srbijom,deo prištinskih medija optužuje Ramuša Haradinaja, koga zajedno sa Hašimom Tačijem naziva izdajnikom kosovskih interesa, u korist Beograda.

Činjenica da upravo stranke vladajuće koalicije na Kosovu, među kojima je I Haradinajeva Alijansa za budućnost Kosova, nisu glasali za ovu rezoluciju ukazuje, tumače tamošnji mediji, da upravo Haradinaj, koji se samo deklarativno protivio korekciji granice sa Srbijom, ne želi da blokira Tačija i njegove ideje o promeni granica.

Tako Koha,net piše, pozivajući se na diplomatske izvore, da se mnogi članovi vlade od ministara do najnižih vladinih činovnika,u razgovorima sa strancima podržavaju Tačijevu ideju o razgraničenju sa Srbijom, iako se javno izjašnjavaju drugačije.

Istovremeno Koha postavlja pitanje zašto upravo Haradinaj nije sprečio Tačija da trguje kosovskom teritorijom, odnosno zašto je premijer pogazio svoje reče da „promena granica na Balkanu znači rat“.

Bota sot piše da to što poslanici Haradinajeve Alijanse nisu podržali rezluciju opozicije još jednom je jasno pokazalo da je premijerovo protivjenje razgraničenju samo prazna priča, te da, kako se navodi, on nema ni intelektulnu ni nacionalno hrabrost da se suprotstavi Tačiju.

Uz podsećanje na sve Hardinajeve izjave-da promena granica znači novi rat, da dijalog ne može biti nastavjen bez učešća SAD. . .bota navodi da su juče Haradinaj i njegovi poslanici pokazali upravo suprotno:nisu podržali opoziciju, nisu insistirali na skupštinskom mandatu za Tačija i nisu se založili za „integritet I suverenitet zemlje“.

„Tači je dobio saglasnost za igranje sa granicama, kako to Srbija i Moskva žele“, piše Bota sot, koja primećuje da premijeri država sveta rade za svoj narod, a da se kosovski „predsednik I premijer bore samo za sebe“, navodi list i konstatuje da je Haradinaj nekadašnji komandant OVK, čija su dva brata dala život za slobodno I nezavisno Kosovo, ali da je on izdao te ideale i da njegovi današnji ideli drugačiji. „Njegova porodica, piše list, je u proteklom vremenu napravila palate, stvorila dobre uslove za sebe i širu familiju“, piše Bota.

Koha. net je juče prenela i post koji je na fejsbuku postavio Valon Murati, ministar za dijasporu u kosovskoj vladi i predsednik Pokreta za ujedinjenje koji je naveo da politika Prištine ne bi trebalo da se fokusira na unutrašnju političku bitku za očuvanje Ahtisarijevog paketa i principa nepromenjivosti granica, koji možda baca više svetla na tvrdnje kosovskih medija.

Murati, naime piše da je potrebno da se postigne postizanje politički konsenzusi, iskoriste međunarodne okolnosti, i kako kaže, „smelo otvori pitanje istočnog Kosova i tražiti primjenu reciprociteta sa tri severne opštine Kosova“.

On navodi da bi, ukoliko to dovede do redefinisanja granica, za Kosovo bio spas da uključuje kako on kaže „albanske delove istočnog Kosova“ u zamenu za „srpske delove- tri severne opštine koje bi ušle u zajednicu sa Srbijom.

„Opcija da se nastavi sa ovim status kuo je ukidanje ličnih odgovornosti, nedostatak hrabrosti i vizije i ostaviti za drugu generaciju ostvarenje nepovratnog procesa. Tek tada ćemo biti u teškom položaju: rizikujemo da izgubimo severni deo grada Mitrovice, kao i većinu istočnognog Kosova zbog depopulacije“. zaključio je Murati.

(Tanjug)