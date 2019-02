Mere prevencije znacajno smanjuju rizik od gripa

BEOGRAD – Epidemiolog u Institutu za javno zdravlje „Batut“ dr Darija Kisić Tepavčević rekla je danas da je sada pik sezone aktivnosti virusa gripa.

Kisić je za RTS rekla da se ocekuje porast broja obolelih i da je samim tim i veća mogućnost komplikacija.

Prema njenim rečima, broj obolelih i umrlih ove sezone ne odskače u odnosu na prethodne sezone, ako se izuzme pandemijska 2009. godina.

Kaže da se grip u nekom prvom, preventivnom smislu, potcenjuje, a kada nastupe komplikacije, onda se precenjuje i stvara panika.

Kada je rec o proglašenju epidemije, Kisić ističe da je to ozbiljna situacija i da se to i na podrucju bivše zemlje dogodilo samo jednom 1972. godine zbog boginja. Tada se vrši vanredna imunizacija i zabranjuju okupljanja na javnim mestima ali istice da je to izuzetno retko i da ne treba govoriti o tome.

Ona objašnjava da je virus gripa prilicno mudar i da menja omotac, a zato se stalno menjaju vakcine.

Sve opšte mere prevencije mogu znacajno da smanje rizik da dodemo u kontakt sa gripom a to su: provetravanje prostorija, izlazak u šetnju, zdrava ishrana, redovan san…

(Tanjug)