Migranti ne smeju da skrenu pažnju sa naših raseljenih

KOPAONIK – Predsednik Radne grupe za rešavanje pitanja mešovitih migracionih tokova Aleksandar Vulin izjavio je danas da migrantska kriza, tokom koje su kroz Srbiju prošle desetine hiljada ljudi, ne sme da skrene pažnju sa raseljenih i izbeglih Srba sa područja bivše Jugoslavije.

„Od 2015. Srbija se našla na udaru migrantske krize, tokom koje su kroz nju prošlo desetine hiljada ljudi, prema kojima se Srbija odnosila dostojanstevno“, rekao je Vulin, ali i istakao da migrantska krize ne sme biti opravdanje da se zaboravi na više od 200.000 interno raseljenih lica sa KiM, kao i desetine hiljada izbeglica sa prostora Hrvatske i BiH.

Na otvaranju 14. Radnog sastanka poverenika za migracije i izbeglice na Kopaoniku, on je podsetio da su svi ti ljudi bili prinuđeni da napuste svoje domove i da još ne mogu da se izbore za osnovna ljudska prava, za prava na imovinu, glas, povratak.

„Od 2015. do 2018. Srbija se našla na udaru migrantske krize. Za sve to vreme kroz našu zemlju su prošle desetine hiljada ljudi i nije bilo skoro nijednog incidenata. To govori o tome koliko je Vlada Srbije bila organizovana, ali govori više od toga koliko su građani Srbije humani ljudi, ljudi širokog srca, ljudi koji razumeju tuđu patnju“, rekao je Vulin, koji je i ministar odbrane Srbije.

On je podsetio da je tadašnji premijer Aleksandar Vučić doneo odluku o formiranju Mešovite radne grupe i na taj način pokazao da je jedan od prvih evropskih lidera koji je razumeo kakva je opasnost u migrantskoj krizi i kako treba voditi računa o ljudima koji prolaze kroz Srbiju, o svojoj zemlji i svojim građanima.

On je zahvalio EU koja je Srbiji za sve ove godine uputila više od 98 miliona dolara, ali i skrenuo požnju da migrantska kriza nije završena, da jeste blaža nego što je bila, ali da bez jedinstvenog evropskog rešenja i stava prema migracijama, niko ne može da se izbori sa migrantskom krizom.

Takođe je zahvallio predstavnicima EU i međunarodnih organizacija što su verovale u Srbiju, njen sistem, državu i organizaciju u borbi protiv migratnske krize.

„Pokazali smo, kao jedinstvena zemlja na čitavoj migrantskoj ruti, da imamo sistem koji je u stanju da brine o ljudima, da kontroliše njihovo kretanje, da sačuva njihovo ljudsko dostojanstvo, ali i da vodi računa o građanima naše zemlje“, istakao je Vulin.

Dodao je da će Srbija nastaviti da se ponaša humano, organizovano i da će voditi računa o svakom ljudskom biću kome je pomoć potrebna, ali, naravno, vodeći račna da se poštuje zakon i da se zaštiti naš način života.

Takođe, ministar je zahvalio i svim pripadnicima Komesarijata za izbeglice koji su nesebicno svih ovih godina radili na zbrinjavanju i čuvanju dostojanstva ljudi, što je, kaže, upravo ono što je razlikovalo Srbiju od svih drugih zemlja.

„Mi smo ove ljude doživljavali kao ljude u nevolji, a ne kao pretnju i kao muku“, podvukao je Vulin.

Mi smo ih prihvatili, podseća ministar, jer nam je njihova patnja bila poznata iz vremena kada su desetina hiljada naših ljudi posle Oluje i u danima građanskih ratova devedesetih bežale noseći čitav život u jednu ili dve kese i decu na leđima.

Na državi je, dodao je, bilo da tim ljudima obezbedi parče hleba, lek i krov nad glavom, da osete red i zakon, ali i da lokanom srpskom stanovništvu objasni da migranti nisu došli ništa da uzmu.

„Ima bogatijih zemlja, ima zemalja gde bi ti ljudi radije želeli da odu i da žive, ima zemalja gde je sve skuplje i raskošnije, ali malo je zemalja gde su se više osećali kao ljudi. To je nas razlikovalo od svih drugih“, ukazao je Vulin.

Dodao je da su nam ljudi koji su došli sa Bliskog istoka taj osećaj poštovanja vratili, jer, podseća, iako je desetine hiljada ljudi prošlo kroz našu zemlju, 700.000 ljudi bilo u našem prihvatnom centru, u jednom danu u Preševo pristizalo10.000 ljudi, varošici koja nema toliko lokalnog stanovništva, da uprkos tome skoro da nije bilo incidenata.

„U našoj zemlji nije postojao zakon džungle, i kada su videli da postoje ljudi koji iskreno razumeju njihovu patnju, oni su nam to poštovanje i vratili“, naglasio je Vulin.

Podsetio je da su se u Srbiji, kao i u nekim drugim zemljama, čuli oni glasovi koji su pozivali na zatvaranje granica, na linč ljudi, da im treba uskratiti hleb i humanost, ali njihovi glasovi su, kaže Vulin, „odzvanjali prazno“, jer u srpskom narodu mržnja nije postojala.

Istiakao je da migrantska kriza nije gotova, da u Srbiji još ima 4.000 migranata, te da iako taj broj za sada ne izgleda zabrinjavajući, polako raste.

Komesarijat za izbeglice i migracije Srbije organizuje 14. radni sastanak s gradskim i opštinskim poverenicima za izbeglice i migracije povodom implementacije Regionalnog stambenog programa.

(Tanjug)