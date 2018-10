Mihajlović: Lakše i brže uklanjanje bespravnih objekata

BEOGRAD – Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović izjavila je danas će izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o ozakonjenju bepsravnih objekata omogućiti lakše i brže uklanjanje bespravnih objekata i sprečiti nelegalnu gradnju.

Ona je na sednici Skupštine Srbije, obrazlažući 10 zakona iz oblasti građevinarstva i saobraćaja, rekla da je cilj da se domaći propisi usklade sa standardima EU.

Među zakonima su i novi Zakon o građevinskim proizvodima i izmene Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju i Zakona iz oblasti vazdušnog i vodnog saobraćaja.

„Menjamo zakone kako bi išli u korak s vremenom i dostigli u tim oblastima evropske standarde. Imaćemo moderan transport i grajdevinsarstvo“, rekla je Mihajlovićeva.

Istakla je da se donosi potpuno novi Zakon o građevinskim proizvodima koji će prvi put regulisati kvalitet građevinskih proizvoda i urediti to tržište, i napomenula da su zemlje u regionu odavno to uradile.

Najvažniji efekti ovog zakona biće uređenije tržište građevinskih proizvoda, podizanje kvaliteta materijala koji se koristi u gradnji puteva, mostova, zgrada i drugih objekata, uz povoljnije cene za investitore omogućene konkurencijom proizvođača.

Takođe, dodaje se, novi zakon učiniće i domaće proizvođače konkurentnijim na evropskom tržištu, jer će se i u Srbiji primenjivati jednaki standardi kao i u zemljama članicama EU. Osnovni razlozi za donošenje zakona o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju su dalje usklađivanje s međunarodnim standardima i preporučenom praksom Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (ICAO), kao i evropskim propisima u ovoj oblasti.

Istakla je da se donose izmene i dopune Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, koje će posebno regulisati taksi prevoz, pošto u Srbiji ima najmanje 17.000 taksista koji su sastavni deo transportnog sistema svakog grada.

Mihajlovićeva dodaje da je trebalo da lokalne samuprave ranije reše veliki broj problema u vezi s taksi prevozom i da će te izmene omogućiti kvalitetan taksi prevoz.

Naglasila je, odgovarajući na pitanje novinara, da će svi moći da se bave taksi prevozom, ali u skladu sa zakonom.

„Vlada jeste za digitalizaciju i za aplikacije i servise poput kar go i jandeks, ali tražimo registraciju“, dodala je Zorana Mihajlović.

Kada je reč o izmenana Zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o ozakonjenju objekata, kaže da će biti rešen problem nesavesnih investitora i da će moći lakše da se ruše nelegalni objekti, pošto su do sada upravni sporovi trajali i po nekoliko godina.

„U međuvremenu se prodaju stanovi i onda lokalne samouprave nisu mogle da ruše takve bespravne objekte“, kaže Mihajlović.

Takođe, u katastru će postojati zabeležba svih stanova koji su nelegalno izgrađeni i takvi stanovi i objekti neće moći da se prodaju.

Apelovala je na građane da ne kupuju takve stanove koji su izgrađeni na nelegalan način, a na opštine i gradove da lokalne inspekcije rade brže i savesnije.

Mihajlović ističe da će biti produženo trajanje građevinske dozvole sa dve na tri godine, a lokacijski uslovi sa 12 na 24 meseca.

„Imaćemo i dopune Zakona o katastru i e Plan, tako da planska akta više nećemo čekati godinama, što je ponekad bio slučaj“, rekla je ministarka i dodala da se uvode i male licence, pored velikih, tako da niko neće moći da gradi bez licence.

Izmene Zakona o ozakonjenju objekata i Zakona o planiranju i izgradnji pružiće državi, građevinskim inspektorima i lokalnoj samoupravi nove mogućnosti za još efikasniju borbu protiv neodgovornih i bahatih investitora koji grade bez dozvole i pokušavaju da zarade na kršenju zakona.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata uvodi novu alatku koja će biti na raspolaganju svima koji sprovode ovaj zakon, a to je, lakše i brže donošenje i sprovođenje rešenja o uklanjanju nelegalnih objekata, objasnila je Mihajlovićeva.

Izmenama zakona predviđeno je da je, umesto pravosnažnog rešenja kojim se odbija ili odbacuje zahtev za ozakonjenje, dovoljno konačno (najčešće drugostepeno) rešenje kojim se zahtev za ozakonjenje odbacuje ili odbija.

Ova mera trebalo bi da donese mnogo više uklanjanja nelegalnih objekata nego do sada, jer se na rušenje čekalo do okončanja predugih upravnih i sudskih sporova.

Izmene zakona predviđaju da svi nelegalni objekti imaju zabranu prometovanja do donošenja konačnog rešenja o ozakonjenju ili njegovog odbijanja, što je, kažu, pre svega usmereno protiv neodgovornih investitora koji žele da se obogate kršenjem zakona i izbegavanjem plaćanja građevinskih i komunalnih opštinskih i gradskih taksi.

Zbog njih se uvodi ova zabrana i neće moći da trguju nelegalnim objektima.

Usvajanjem zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji omogućiće da posle e-dozvola i e-katastra zaživi i reforma e-prostor, odnosno da se uvede objedinjena procedura i u oblasti izrade planskih dokumanata, po uzoru na onu koja već postoji kod građevinskih dozvola.

Predlog zakona predviđa da se rokovi za izradu planskih dokumenata skrate na najviše 12 meseci, sa sadašnjih najmanje 18, a neretko i po nekoliko godina.

Usvajanjem izmena zakona omogućiće se da se Plan generalne regulacije primenjuje direktno i da svi planski dokumenti budu javno dostupni u Centralnom registru planskih dokumenata.

Takođe je predviđen kraći postupak za donošenje izmena i dopuna planskih dokumenata koje će trajati do šest meseci, produžavanje važenja lokacijskih uslova sa 12 na 24 meseca, kao i mogućnost fazne gradnje.

Glavni ciljevi donošenja zakona o izmenama i dopuna Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju je da se dodatno uredi oblast taksi prevoza, povećaju kapaciteti inspekcijskih organa i pojača borba protiv sive ekonomije.

Predložena rešenja usklađena su s propisima Evropske unije i ne sprečavaju upotrebu modernih digitalnih aplikacija radi poboljšanja servisa taksi usluga, o čemu, kaže se, svedoči i pojava novih taksi operatera na tržištu.

Ono što ni važeći zakon, a ni predložene izmene ne dozvoljavaju, jeste da se u oblasti prevoza putnika pojave preduzeća koja nemaju odgovarajuća odobrenja za obavljanje delatnosti prevoza putnika. Ovo je bitno i sa aspekta bezbednosti saobraćaja i korisnika usluga javnog prevoza, u koji spada i taksi delatnost.

Donošenjem zakona o izmenama i dopunama Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju preciziraće se odredbe kojima se olakšava primena zakona u praksi i omogućava pouzdana i nezavisna istraga nesreća.

Između ostalog, omogućava se istraga udesa bespilotnih letelica, kao i uključivanje predstavnika EASA ili civilnih vazduhoplovnih vlasti druge države u svojstvu savetnika u istragama koje sprovodi Centar za istraživanje nesreća u saobraćaju.

Odredbe predloženog zakona o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe, a Mihajlovićeva kaže da se beleži rast tog transporta i da su zato neophodne određene izmene, biće usaglašene sa Zakonom o opštem upravnom postupku, u kojem su propisane sve procedure koje se sprovode ovim zakonom.

Zakonom se definiše baza podataka za pokretnu opremu pod pritiskom kako bi svi podaci o kontrolisanju i punjenju boca, cisterni pod pritiskom, baterijskih vozila i gasnih kontejnera sa više elemenata bili na jednom mestu i dostupni svima.

Između ostalog, izmenama se vozilima koja prevoze opasnu robu s visokom potencijalnom opasnošću i cisternama omogućava prednost prilikom prelaska državne granice.

Takođe, uvodi se obaveza da se pre podnošenja zahteva za izdavanje dozvole za transport opasnog otpada, prethodno pribavlja polisa osiguranja za štetu načinjenu životnoj sredini.

Usvajanjem zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi, domaće zakonodavstvo biće dodatno usaglašeno sa propisima EU.

Izmene zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila preciziraće odredbe u vezi s upisom plovila i onemogućiće se registracija plovila čija starost je veća od zakonom dopuštene, dok će izmenama Zakona o pomorskoj plovidbi biti uređena oblast recikliranja brodova, što je značajno za očuvanje životne sredine.

Pred poslanicima će se naći i Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske u oblasti infrastrukturnih projekata.

Sporazum omogućava sprovođenje sporazuma koji predviđa saradnju dve zemlje u oblasti upravljanja vodom za piće i otpadnim vodama, transporta i održive mobilnost, upravljanja čvrstim otpadom, kao i oblasti zaštiti životne sredine i energetici.

(Tanjug)