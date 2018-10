Mihajlović naložila: Radovi na Ub-Lajkovac 24 sata dnevno

BEOGRAD – Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović naložila je svim angažovanim kompanijama na sanaciji deonice auto-puta od Uba do Lajkovca da od danas moraju da rade 24 sata dnevno, kako bi ta deonica bila završena do kraja godine, a kompletan autoput od Obrenovca do Čačka bio pušten u saobraćaj.

Na sastanku u Vladi Srbije, kome su prisustvovali kineski ambasador Li Mančang, predstavnici izvođača kineske kompanije “Šangdong”, azerbejdžanske kompanije “Azvirt”, „Energoprojekta“, „Koridora Srbije“, „Puteva Srbije“ i Saobraćajnog instituta CIP, razgovarano je o tome kako ubrzati radove da bi oni bili završeni u roku.

Reč je o delu auto-puta koji su izgradile kompanije “Planium” i “Putevi Užice” u vreme bivšeg ministra Milutina Mrkonjića, ali koji se raspao pre nego što je pušten u saobraćaj zbog korišćenja neadekvatnih materijala, navodi se u saopštenju tog ministarstva.

Trenutno se sanira kritičan deo u dužini od 2,5 kilometara, za šta je do sada izdvojeno 9,5 miliona dolara.

Zbog loše izvedenih radova Ministarstvo je podnelo i krivične prijave protiv svih odgovornih.

Potpredsednica Mihajlović pozvala je sve učesnike na ovom poslu da angažuju dodatne radnike i mehanizaciju, kao i da koriste najkvalitetnije građevinske materijale jer je na terenu utvrđeno da je stanje kolovoza na ovoj deonici mnogo lošije nego što je pokazalo istraživanje koje je sproveo CIP.

Ona je najavila i mnogo intenzivniju kontrolu radova od strane Ministarstva.

„Koridor 11 je od izuzetne važnosti za Vladu Srbije i sve naše građane, jer povezuje gradove centralne Srbije. Bilo je problema u prošlosti i ono što su drugi uništili mi sada popravljamo“, rekla je Mihajlović.

Cilj je, kako je naveo, da do kraja godine bude puštena u saobraćaj čitava deonicu autoputa od Obrenovca do Preljine odnosno Čačka, kako bi krenula dalja gradnja koridora ka Požegi.

(Tanjug)