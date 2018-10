Mihajlović: Osuditi ružne reči protiv onih koji donose posao

BEOGRAD – Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović pozvala je danas da se osudi ponašanje onih koji kritikuju predsednika Srbije zbog toga što je otvorena kompanija u kojoj će posao dobiti pre svega žene koje teže dolaze do posla, a on zahvalio investitoru na tome.

„Prvo nisam verovala, a drugo, stvarno mislim da je to ‘šizofreno’ od onih koji to rade. Takvo ponašanje je za svaku osudu. To govori pre svega o onima koji tako pričaju i tako pišu i to nisu nikakave kritike, već ružne reči protiv onih koji donose posao“, rekla je Mihajlović u parlamentu.

Ona je dodala da takvo ponašanje i govor mržnje treba da osude svi, pa i stranke koje iza takvih reči stoje.

Istovremeno, šef poslaničke grupe SNS Alekandar Martinović objasnio je da je Vučić zahvalio turskom investitoru što će zaposliti žene od 40 i 50 godina, koje često ne mogu da nađu posao, a da je posle toga usledila salva uvreda na račun predsednika Srbije.

„On je zahvalio turskom investitoru što će da zaposli ne samo mlade žene nego i one koje teže nalaze posao. Vučić se nije, kako je rekla jedna koleginica polumangupski i šeretski obratio predsedniku Upravnog odbora turske kompanije, nego je istakao ono što cela Srbija zna, da je danas teško naći posao za ženu ili muškarca ako imaju između 40 i 50 godina“, rekao je Martinović.

On je dodao da je turski investitor preuzeo obavezu da zaposli žene u tom dobu na čemu mu je predsednik zahvalio.

„U nedostatku drugih argumenata usledila je salva najgorih mogućih uvreda na račun Vucičha i SNS. Te je bitanga, te je čovek koji mrzi žene, te je sišao sa navijačke šipke, te je pušten iz kaveza, šta sve nisu napisali za čoveka koji je omogućio da u Kraljevo dođe jedna investicija od 35 miliona evra i da se zaposli 2.500 ljudi“, rekao je Martinović.

Dodao je da oni koji vređaju jedino to i umeju da rade, kao i da se bogate dok su na vlasti, a ljude ostavljaju bez radnih mesta.

Ranije danas, poslanica DS Alekasndra Jerkov u okviru termina za poslanička pitanja pozvala je Vucičha da „završi rečenicu“ koju je uputio turskom investitoru.

Vucičh je, kaže Jerkov, prilikom obilaska fabrike izgovorio: „Pa ti si sve žene uzeo da rade. Pa zato si ti srećan, misliš da ćeš…“, navela je Jerkov i pozvala Vučića da završi rečenicu i kaže šta je tačno mislio.

