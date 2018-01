Mihajlović: Poseban zakon za izgradnju stanova za bezbednjake, lokacije za stanove spremne

Ministarka gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je danas da su lokacije za izgradnju stanova za pripadnike sektora bezbednosti u svih šest gradova spremne, a da će za te stanove u martu biti usvojen poseban zakon.

Ona je za Radio-televiziju Srbije objasnila će taj leks specijalis obuhvatati maksimalnu cenu stanova, model finansiranja i definisano koji pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Vojske Srbije mogu da kupuju jeftine stanove.

Ministarka je dodala da je izgradnja jeftinih stanova za bezbednjake samo prva faza, u kojoj će isprobati kako to funkcionise, a da je osnovna ideja da se takvi stanovi grade i za umetnike i naučnike.

„Ove godine možemo da počnemo sa izgradnjom 7.500 jeftinih stanova za pripadnike MUP i vojske, jer su potrebe i mnogo veće“, rekla je Mihajlovićeva.

Ona je rekla i da će do kraja godine svaka ulica u Srbiji imati „ime“ i da će država za to izdvojiti pet miliona evra. Ona je dodala i da će gradjani snositi „minimalan trošak“ da usklade svoja dokumenta sa novim nazivima ulica koje do sada nisu imale a kojima u ličnim dokumentima stoji oznaka „nema ulicu bb“.

Ministarka je dodala da oko 2,7 miliona ljudi u dokumentima ima upisano „nema ulicu bb“.

(Beta)