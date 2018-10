Mihajlović: Rešićemo problem nelegalno izgrađenih objekata

BEOGRAD – Potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović je poručila danas u skupštini da će biti rešen problem nelegalno izgrađenih objekata i da je do sada od 1,659 miliona popisanih bespravnih objekata doneto 183.000 rešenja o ozakonjenju.

„Toliko je doneto rešenja od donošenja Zakona o ozakonjenju objekata pre tri godine (u novembru 2015. godine) i to je više nego što je legalizavano u prethodnih 25 godina“, istakla je Mihajlović.

U raspravi sa poslanicima opozicije, ona je rekla da nije ni vlada Aleksandra Vučića a ni Ane Brnabić ostavila skoro dva miliona nelegalnih objekata i da je Zakon o ozakonjenju, kao i predložne izmene, pokušaj da se taj problem koji postoji 30 godina konačno reši.

Ministarka je objasnila je da je postojao rok za popis objekata i da je on obavljen za godinu dana, naglasivši da je ova vlada mogla da se ‘pravi luda’ i zanemari problem nelegalnih objekata i da to ne rešava.

„Ova vlada nije takva, smatrala sam da moramo da pokušamo sve kako bismo ovaj proces završili u nekom periodu ispred nas. Ništa nije ‘puj pike’ ne važi u odnosu na prethodni zakon, već ovde (izmenama i dopunama) samo stavljamo dodatne načine kako želimo da obezbedimo da se ozakoni ono što može da se ozakoni, što je već prijavljeno. A da ono što ne može da se ozakoni, što su gradili bahati investitori i što je napravljeno posle donošenja zakona, da to ne može nikad da se ozakoni i da nađemo način kako to da rešimo“, navela je ministarka.

Poslanik SDS – Narodna Marko Đurišić je pozvao ministarku da sruši nelegalni objekat na Kopaoniku i time pokaže da stvarno želi da se reši problem nelegalne gradnje.

„Dokle ćete vi i ministar Stefanović da se igrate žmurke, kada ćete da srušite nelegalni objekat na Kopoaniku? Ako želite da rešite problem divlje gradnje onda srušite prvo to, evo već ove nedelje. Takođe, na Zvezdari je čovek sagradio pet spratova nelegalno…“, rekao je Đurišić.

Mihajlović je na to odgovorila da je Ministarstvo građevine uradilo sve što je u njegovoj nadležnosti i za objekat na Kopaoniku.

Ona je rekla i da su najveći problem inspekcije u lokalnim samoupravama i da tu, pre svega, treba manjati stvari, kao i da je između ostalog i zato ministarstvo predložilo izmene i dopune Zakona o ozanjenju objekata, koje predviđaju veće nadležnosti inspekcija na lokalu.

„Ministarstvo je srušilo 76 objekata u nacionalnim parkovima, koji su u našoj nadležnosti. Tamo gde je uvek postojao problem su lokalne inspekcije i to smo pokušali ovim zakonom da rešimo i da omogućimo lakše sprovođenje rešenja o rušenju. Ali, mi moramo i kao društvo da se opredelimo hoćemo li rešavati to pitanje ili ne, jer je to pitanje svih građana, da li ćemo kupovati nelegalne nekretnine, iako one najčešće nisu ništa jeftinije od legalnih“, rekla je Mihajlović.

Odgovarajući na primedbe opozicionih poslanika, ona je rekla i da je vrednost projekata 16 milijardi evra, što je daleko više nego što je bilo za vreme prethodnih vlada. „Srbija je za vreme ranijih vlada bila među poslednjima na svetu po izdavanju građevinskih dozvola, danas je 10. na svetu i tu se najbolje vidi kako je ko radi”, rekla je Mihajlović.

Đurišić je govoreći o izmenama Zakona o planiranju i izgradnji rekao da se ministastvo nameće kao nadležno za izdavanje i osporavanje inženjerskih licenci i da je to korak unazad.

Mihajlović je rekla da je država morala da reaguje pošto je Inženjerska komora napravila ‘državu u državi’ i od 2003. godine izdala oko 70.000 licenci, a oduzela svega dve licence.

„Ako ste nezadovoljni nekim projektima, pa obratite se Inženjerskoj komori. Treba nam stručno telo koje će da se bavi strukom,a ne politikom“, poručila je Mihajlović.

Novim zakonom uvodi se i provera licenci na pet godina, jer smo se u praksi suočili sa slučajevima da naši projektanti ne znaju za savremena rešenja koja se primenjuju u svetu, rekla je Mihajlović i dodala da je i u nekim zemljama u okruženju praksa da ministarstvo izdaje licence inženjerima.

Lider Dveri Boško Obradović je rekao da nema kriminala i korupcije u građevinarstvu bez vladajuće strukture na lokalnom i republičkom nivou i postavio pitanje kako je došlo do divlje gradnje.

„Kada neko zabode prvi ašov u zemlju, zašto nije izašla inspekcija. Ko je zažmurio, to je pravo pitanje. Neko se ugradio i uzima procenat“, kazao je Obradović i takođe pozvao Ministarstvo građevine da sruši bespravni objekat na vrhu Kopaonika.

Obradović je naglasio da je taj ‘objekat na Kopaoniku simbol divlje gradnje’.

Sonja Pavlović iz Kluba slobodnih poslanika je rekla da je do sada doneto sedam zakona o legalizaciji bespravnih objekata i da je sadašnji Zakon o ozakonjenju najlošiji i zapitala zašto su tako loši rezultati u procesu ozakonjenju u Beogradu.

Podsećanja radi, MUP-a je ranije naveo da nije obezbeđena asistencija policije republičkom građevinskom inspektoru u danu zakazanog rušenja nelegalnog objekta na vrhu Kopaonika zato što Ministarstvo građevine nije priložilo potrebnu dokumentaciju, to jest dokaz da je rušenje najpre pokušano bez asistencije policije.

(Tanjug)