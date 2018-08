Mihajlović: Uskoro gotov nacrt Zakona o prevozu putnika

BEOGRAD – Nacrt zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, koji će regulisati tu oblast, u završnoj je fazi i uskoro će biti usvojen na vladi, izjavila je danas potpredsednica i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović.

Ona je rekla novinarima da će svi moći da rade, kao i servis ‘car go’, ali da svi moraju da se registruju u skladu sa zakonom.

„Napravili smo određene izmene i pokušali bliže da regulišemo oblast prevoza putnika. Bilo je puno raznih komentara od IT udruženja, ali da se razumemo, to kako se danas naplaćuje taksi prevoz, pa naplaćuje se kao i u bilo kojoj državi sveta, od Njujorka do Beograda“, rekla je Mihajlović.

Kako kaže, postoje i druge aplikacije kod nas koje već funkcionišu poput servisa Yandex.

Ističe da svi moraju da se registruju po zakonu, a ne „gledajući neka druga zakonska rešenja“.

„Čini mi se da nije stvar u tome, već da je ovde bilo raznoraznih drugih interesa, što je sve normalno i dešava se u definisanju zakona. Sada je nacrt u procesu davanja mišljenja u drugim ministarstvima i za sada uglavnom imamo pozitivna mišljenja ostalih ministarstava. Nadam se da čim se završi ta procedura koja traje, mislim, od sedam do 10 dana, biće na sednici vlade i odmah nakon toga biće upućeno parlamentu“, navela je Mihajlović.

(Tanjug)