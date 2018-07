Mihajlović: Vučića napadaju oni koji ne žele napredak Srbije

BEOGRAD – Napadi na predsednika Srbije Aleksandra Vučića u jeku diplomatske borbe za postizanje kompromisnog rešenja o kosovskom pitanju nisu ništa drugo nego još jedan pokušaj opozicije da zaustavi napredak Srbije u pokušaju da se domogne vlasti iz ličnih interesa, izjavila je danas potpredsednica Vlade Srbije Zorana Mihajlović.

„Neodgovorno je i protiv interesa građana to što pokušavaju da sakupe političke poene na najvažnijem pitanju za budućnost Srbije. Ali, to i ne čudi od onih koje zanimaju vlast po svaku cenu i lično bogaćenje, a ne napredak Srbije i dobrobit njenih građana. Jedino iznenađenje, i to neprijatno, jeste ko im se sve u tim napadima pridružuje“, kaže Mihajlovićeva.

Ona ističe da Vučića najviše napadaju upravo oni koji su, svojim odlukama

dok su bili na vlasti, doprineli tome da se pregovaračka pozicija Srbije po

pitanju Kosova oteža, navedeno je u saopštenju.

„Oni koji nikad nisu imali nijedan predlog u vezi s Kosovom danas su prvi da kritikuju rešenja koja još nisu ni predložena. Znaju da gledaju u budućnost i predvide datum kad će biti referendum, ali su zaboravili pitanje koje su postavljali Međunarodnom sudu pravde i odgovor koji su dobili, kao i da su oni ti koji su izmestili pregovore iz Ujedinjenih nacija i stavili ih pod okrilje EU“, kaže Mihajlovićeva.

(Tanjug)