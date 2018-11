Mihajlovićka sa Ndegvom o novom budžetu i investicijama

BEOGRAD – Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović upoznala je danas šefa Kancelarije Svetske banke u Srbiji Stivena Ndegvu sa predlogom budžeta za 2019. godinu i da se najvažniji deo odnosi na kapitalne investicije.

Kako je saopšteno iz Mihajlovićkinog kabineta, sledeće godine kreće realizacija osam velikih projekata u putnom sektoru, kao i izgradnja i rekonstrukcija 310 km pruga.

“Završavamo Koridor 10, pri kraju su i radovi na Koridoru 11 i pokrećemo novi investicioni ciklus vredan pet milijardi evra. Krećemo u izgradnju auto-puta od Niša do Prištine, kao i Moravskog koridora, koji će povezati koridore 10 i 11. Nastavićemo izgradnju Koridora 11 od Preljine do Požege i izgradnju brze saobraćajnice Ruma-Šabac-Loznica. U železničkom sektoru najvažnija je izgradnja brze pruge od Beograda do Budimpešte. A pokrenućemo i projekte u vodnom saobraćaju vredne 200 miliona evra”, rekla je ministarka tokom sastanka.

Istakla je i da se reforma železničkog sektora sprovodi po planu, da je uspešno završena racionalizacija zaposlenih i da je sada akcenat na unapređenju strukture radne snage i efikasnijem upravljanju investicijama.

“Pored toga, veoma smo posvećeni i reformi putnog sektora, sa ciljem efikasnijeg poslovanja “Puteva Srbije” i boljem održavanju putne mreže. To će pozitivno uticati na BDP i ekonomiju države”, rekla je Mihajlovićeva.

Stiven Ndegva je pohvalio rad Ministarstva istakavši zadovoljstvo zbog sprovedenih reformi, napominjući da sa Mihajlovićekom i njenim timomuvek ima dobre sastanke „zbog posvećenosti i efikasnosti u radu“.

„Imamo snažno partnerstvo i želimo da u saradnji sa Vama učinimo tržište i ekonomiju Srbije još konkurentnijim, kako bismo privukli nove investicije. Cenimo sve što ste uradili do sada u reformskim procesima, računajte na našu podršku i ubuduće”, rekao je Ndegva.

Na sastanku je bilo reči i o regionalnom projektu koji za cilj ima uklanjanje nefizičkih barijera na graničnim prelazima, kako bi prevoz robe i putnika bio olakšan, a trgovina efikasnija, kao i o unapređenju poziciji Srbije na Duing biznis listi o uslovima poslovanja, navodi se u saopštenju.

“U prethodnih mesec dana izmenili smo set više zakona koji će nam doneti bolji rezultat na ovoj listi Svetske banke. Izmenili smo, između ostalog, Zakon o privrednim društvima, aktivno radimo na akcionom planu Vlade za ukidanje pečata, doneli smo uredbu kojom će priključenje na struju biti olakšano, izmenjen je Zakon o katastru i time olakšan upis prava imovine, kao i Zakon o stečaju“, rekla je Mihajlovićeva.

Sada, kako je dodala, sledi implementacija, a ona očekuje da će kontributori Svetske banke prepoznati napredak pri narednom izveštavanju.

Predstavnici Svetske banke istakli su da rezultati Srbije za ovu godinu nisu loši i da je ostvaren sveukupan napredak, kao i da će pružiti podršku Srbiji u implementaciji svih zakona i mera.

(Tanjug)