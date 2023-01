Mijačić: Francusko-nemački predlog može biti novi pregovarački okvir, ali ne postoji hitnost

Koordinator Radne grupe Nacionalnog konventa Evropske unije (NKEU) za dijalog Beograda i Prištine Dragiša Mijačić ocenio je danas da francusko-nemački predlog za kosovsko pitanje može biti novi pregovarački okvir ali tek od onog trenutka kada ga potpišu obe strane.

„On će svakako ići u pravcu ovog dokumenta koji su predložili Nemačka i Francuska ali kada će se to desiti to ne možemo reći“, rekao je Mijačić za Insajder TV i dodao da ne očekuje da će se to desiti pre kraja ove ili početkom sledeće godine.

Prema njegovim rečima, tim predlogom nisu u potpunosti zadovoljni ni Beograd ni Priština, ističući da je to međusporazum i da ne predstavlja konačan sporazum o normalizaciji odnosa.

„Ovaj sporazum bi imao važnost negde do deset godina do trenutka kada Srbija, eventualno i Kosovo, uđe u Evropsku uniju“, rekao je on i ocenio da se njime želi postići mir bar na nekih deset godina „koji bi doprinelo i evrointegracijama i regionalnim integracijama“.

Ocenio je i da ne postoji nijedna hitnost u usvajanju tog dokumenta u ovom trenutku, ali da on svakako ne može biti usvojen i potpisan dok ne dođe do susreta predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Aljbina Kurtija, kao i pre formiranja Zajednice srpskih opština.

Odgovarajući na pitanje čime Priština može biti nezadovoljna u tom sporazumu, Mijačić kaže da je u pitanju očekivanje da će Beograd nedvosmisleno priznati Kosovo, kao i to što taj dokument ne garantuje da će Priština dobiti stolicu u UN.

(Beta)

