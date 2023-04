Miketić (Moramo-Zajedno): Šta je sa prijavom za bahatu vožnju protiv Vučićevog kumića

Poslanik Skupštine Srbije iz poslaničke grupe „Moramo-Zajedno“ Đorđe Miketić zatražio je od Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) odgovor da li će automobil koji je oduzet od Uroša Panića biti vraćen rentakar agenciji koja je u vlasništvu njegovog oca Petra Panića, kuma Aleksandra Vučića.

Nakon što je srpska policija uhapsila auto umesto vozača Uroša Panića koji se snimao dok prebrzo vozi kroz Beograd i javno pozivao policiju da dođe da ga uhapsi, juče su mediji objavili da će MUP vratiti auto vlasniku – rentakar agenciji.

„Javno postavljam pitanje MUP-u ko je vlasnik agencije u čijem je vlasništvu ‘lamborgini’ koji je vozio vozio Uroš Panić, i da li je slučajno u pitanju rentakar agencija u vlasništvu njegovog oca Petra Panića? Da li se automobil vraća njegovom ocu, tačnije agenciji Rent a car Semlin? Da li se policija sada ruga u lice građanima, kao što se on rugao u lice policiji, javno ih izmevajući na snimcima dok je divljao gradom i dovodio u opasnost mnoge učesnike u saobraćaju“, pitao je Miketić.

Dodao je da MUP mora odgovoriti na pitanje šta je sa krivičnom prijavom za delo nasilničke vožnje koju je Miketić podneo još 28. marta.

„Za takvo ponašanje u saobraćaju sleduje kazna zatvora od 30 do 60 dana ili kazna rada u javnom interesu u trajanju od 240 do 360 sati i novčana kazna u iznosu od 120.000 do 140.000 dinara, 15 kaznenih poena i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje devet meseci“, naveo je Miketić.

