Milan Vlajčić i Dragoljub Bakić Šapčanima: Izadjite na lokalne izbore

Arhitekta Dragoljub Bakić i novinar Milan Vlajčić ocenili su da gradjani Šapca treba da izadju na lokalne izbore kako bi odbranili svoj grad.

„Šapčani su svesni da im je dobro pod ovakvom (lokalnom) upravom i oni imaju apsolutno legitimno pravo da se brane. Oni će odbraniti Šabac, ja sam siguran, bez obzira na bojkot“, rekao je sinoć Bakić u emisiji TV Šabac „Pravo pitanje“.

„Mislim da vi na lokalnom nivou treba da izadjete, da glasate i da odbranite ovaj grad. Bojkot na nivou cele republike biće jedno, ali je vrlo važno da odbranite ovaj grad jer je dokaz da nije sve propalo“, izjavio je Vlajčić u toj emisiji.

„Svuda su neki naprednjački šerifi, jedino Šabac ima (Nebojšu) Zelenovića i ima vas Šapčane, i vi ste sada u posebnoj situaciji. Predstoji vam istorijska odluka za par meseci. Ako hoćete da sačuvate to što imate, na vama je da sačuvate“, rekao je Bakić.

„Jesam za bojkot i treba da se bojkotuje ovo naše stanje. Ali Šapčani će da brane svoj grad jer su svesni da sve što radi uprava u gradu, ona svakim urbanističkim potezom povećava vrednost njihove nekretnine. Jednostavno, grad postaje bogatiji. To ne može niko da im uzme i oni će to da brane. I odbraniće ga“, dodao je on.

„Bojkot na republičkom nivou mora da bude ali naravno bojkot nije nikakav cilj, to je samo sredstvo da se pomere izbori i da se dobiju moderni, oslobodjeni mediji. Ovo što sada imamo je užas, ja sam 60 godina novinar, ne pamtim takvo bezakonje i nasilje u medijima“, rekao je Vlajčić.

„Šta će biti dalje videćemo, ali ja mislim da vi na lokalnom nivou treba da izadjete, da glasate i da odbranite ovaj grad“, dodao je on.

(Beta)