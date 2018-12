Milena Ivanović: 2018. je prokleta godina

BEOGRAD – Za udovicu Olivera Ivanovića, Milenu 2018. godina je, kako kaže, prokleta i jedva čeka da se već jednom završi.

„I sin i ja ćemo je pamtiti do kraja života sigurno. Uzela je njemu oca, a meni supruga i to je zaista teška situacija, ali uvek imate neki cilj i nešto za šta se borite. Moj Bogdan je moja najveća snaga i ja znam da bi moj Oliver od mene u ovom trenutku tražio da budem jača nego ikada i ja to i jesam i zbog njega i zbog Bogdana. Ostaje mi da se borim i najvažnije mi je da se otkrije ko stoji iza ubistva mog Olivera“, navela je Ivanović gostujući u emisiji “Pravac” na Televiziji Pink.

Ona kaže da stalno dobija neke nove informacije, jer razgovara sa svim ljudima koji mogu da joj kažu nešto u vezi ubistva njenog supruga.

„Mnogo stvari znam iz svog života sa Oliverom. Kada je uhapšen 2014. godine, tri i po godine je proveo u zatvoru i tada su svi neki kontakti i informacije išli preko mene. Nakon ubistva, odlučila sam da nezavisno od onih koji vode zvanične istrage sakupljam informacije i pokušam da ih uklopim u neku sliku ne bi li došla do odgovora ko je ubio Olivera“, rekla je Ivanović.

Kako kaže, nada se da će istina pronaći svoj put, jer takve stvari ne mogu i ne smeju da ostanu neotkrivene, a najstrašnije joj je što mnogi zloupotrebljavaju i koriste tragediju koja se dogodila njenoj porodici.

„Ako ne misle na porodicu i na to kako se mi osećamo, treba da pomisle na Olivera jer on zaista treba da počiva u miru. Ovo što se sada dešava boli isto jako kao njegova pogibija. Ja sam sa Oliverom delila sve i vrlo dobro znam kakvo je mišljenje on imao o pojedinim ljudima. Znam da je bilo mnogo teških situacija i trenutaka za te tri godine dok je on bio u zatvoru. Boli me to što oni koji bi najmanje trebali da pričaju sada su najglasniji i sve znaju o Oliveru. Uvek je lični interes po sredi, da li je da se neko medijski eksponira, prikupi neki jeftini politički poen, žele nekoga lažno da okrive… Nisam mogla da sanjam da ću posle tragedije koja nam se dogodila da se nađem u ovoj situaciji“, rekla je Ivanović.

Osvrnuvši se na navode pojedinaca, da ona stoji iza ubistva Olivera Ivanovića, rekla je da prosto ne može da veruje da se neko drznuo da tako nešto kaže.

„Svi oni koji su u takvom kontekstu govorili o meni sigurno će odgovarati pred nadležnim organima. Biće tuženi i moraće da dokažu da je tačno to što su govorili“, rekla je Ivanović.

(Tanjug)