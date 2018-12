Miletić: Potez Tirane i PR korak ka daljoj eskalaciji sukoba

BEOGRAD – Ukidanje granice između Kosova i Albanije predstavlja korak ka daljoj eskalaciji i zaoštravanju odnosa sa Srbijom, smatra direktor Centra za globalizaciju Dejan Miletić, uz ocenu da rukovodstvo u Prištini svesno želi da izazove oružane sukobe, a da Tirana ovim potezom bez ikakvog razloga pogoršava odnose sa Srbijom.

Komentarišući izjavu kosovskog premijera Ramuša Haradinaja da „granica Kosova prema Albaniji više ne postoji“, Miletić je rekao da je očigledna tendencija da se destabilizacija u regionu maksimizira, kao i da prištinsko rukovodstvo svesno izaziva sukobe jer se, kako kaže, kriminalci i teroristi preobučeni u političare u tome najbolje snalaze.

„Mi znamo s kim imamo posla, ali iznenađen sam kako je EU prihvatila te ljude od kojih stalno dobija šamare i poniženje. U EU znaju za kriminalna i zločinačka dela tih ljudi, ali način na koji se s njima sarađuje, poražavajući je i govori o neprincipijelnosti i o padu sistema vrednosti“, rekao je Miletić za TV Pink.

Istakao je da je dogovor jedino što može da stabilizuje region i da ga treba postići „trezvene glave“, a ne pritiscima, nasiljem, nametanjem stvari po svaku cenu.

Miletić smatra da ukidanje granice između Kosova i Albanije ukazuje na plitak um, kratkoročne interese i nebrigu za Albance na KiM, kao i na nesmotreno delovanju rukovodstva u Albaniji.

Potez rukovodstva Albanije ocenio je kao bezobrazluk i naglasio da to pogoršava odnose sa Srbijom bez ikakvog ozbiljnog razloga.

„Ne vidim da će Tirana išta time dobiti. Znam da u Albaniji prepoznaju primitivizam koji često dolazi sa KiM i da to vide kao opasnost po njihovo društvo“, rekao je Miletić.

Upitan o stavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da nema nastavka dijaloga dok se ne ukinu takse na srpske proizvode, čak i ako to zatraži predsednik SAD Donald Tramp, on je kazao da je to „prirodna pozicija“ i dodao da treba tražiti ne samo ukidanje taksi već i poništavanje protivpravne odluke o formiranju voske Kosova.

„Srbija je odlučno reagovala na način da neće prihvatiti situaciju u kojoj se takse nameću kao necivilizacijsko sredstvo u 21.veku i zabranjuje i spaljuje srpska roba i pokazuje fašistički odnos prema srpkom narodu. To jeste prelilo čašu“, kazao je Miletić.

Podvukao je da treba insistirati na poništenju odluke o formiranju vojske Kosova i upozorio da je taj potez destabilizuje odnose i uvodi u opasnost od oružanih sukoba.

„Ne može Srbija mirno da gleda kako se iseljava srpski narod i ugrožava njihov život. Ne plašimo se mi nikakve vosjke, ali ne možemo da dozvolimo da maltretiraju naš narod na KiM. Srbija je fokusirana na ekonomski razvoj i u tom kontekstu vidim zabrinutost predsdnika oko taksi jer ugrožavaju ekonomske odnose u regionu“, naveo je Miletić.

Upitan i napisima medija da o početku stvaranja regionalne koalicije koju je ranije najavio prištinski zvaničnik Enver Hodžaj, te šta je cilj Prištine, Zagreba, Skoplja i Podgorice, Miletić je naglasio da je cilj da se oslabi i unazadi Srbija, ali je istakao da Beograd niko neće baciti na kolena.

„Cilj je da oslabe i unazade Srbiju da bi pokazali kako je dobro što su se odvojili od Srbije i da su se spasili“, rekao je Miletić koji je posebno razočaran politikom Mila Đukanovića koji je, kaže, sistematski radio na tome da odrodi Crnu Goru od Srbije.

