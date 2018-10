Miletić: Poznat stav, cenimo Nemačku ali i imamo svoj

BEOGRAD – Stav poslanika Bundestaga Nemačke Petera Bajera da je Kosovo faktički teritorijalno nezavisno i da Srbija treba da prizna „de jure“ „suverenu državu Republiku Kosovo“, jer u suprotnom neće ući u EU konstantna je pozicija te zemlje, izjavio je predsednik Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić ali i podvukao da se ona nama ne sviđa i da je nemoguće ispoštovati „u punoj meri, kako oni to i žele“.

„Dobro poznajemo stav Nemačke i poziciju (kancelarke Angele) Merkel povodom pitanja KiM. To je definitivno njihova konstanta pozicija, koja nama ne samo da se ne sviđa, nego je nemoguća da je ispoštujemo u punoj meri, kako oni to i žele“ rekao je Miletić za Tanjug.

Miletić kaže da izuzetno cenimo sve što je Nemačka uradila u ekonomskoj saradnji sa Srbijom, što je, podvlači, veliki napredak.

Ističe da su ti odnosi rastući i da Srbija to zna da poštuje.

„Da je neki drugi poslanik iz neke druge zemlje, verovatno bi bilo uvredljivo i mi bismo mnogo oštrije reagovali, a ovako to tolerišemo kao poziciju Nemačke koja razume svoje interese sa ovom vladom i ovom kancelarkom“, kaže Miletić, ali i dodaje da se vidi da u Nemačkoj postoje određena previranja i promene političkih pozicija. . .

„Na kraju krajeva, videćemo kako će stvari teći što se njih tiče“, ukazao je Miletić i dodao da, što se nas tiče, „mi iz svoje kože ne možemo“.

„Ne možemo da pregazimo sve ono što istorijsko, kulturno nasleđe, ekonomske interese naših ljudi koji dole žive. . . „, rekao je Miletić i dodao da su tu, ma kako to nekome izgledalo, i interesi albanskog naroda, uz pitanje da li je to na KiM država koja bi trebalo da bude dostojna bilo kakvog evropskog saveza.

„Naravno da nije. Vidimo i kriminal i korupciju i nepoštovanje institucija, a pre svega nepoštovanje srpskog naroda, koji još uvek tamo živi. To je nešto što ne može da se pregazi“, rekao je Miletić i ukazao i na nepoštovanje Briselskog sporazuma gde Priština ništa nije ispoštovala.

Kako je rekao, u tom kontekstu ta pozicija Nemačke je teško održiva i nemoguća za Srbiju da je prihvati.

Poručuje da će Srbija nastaviti sa reformama, učiniti sve što je porebno da njen nivo institucioanlnog razvoja i sistem vrednosti bude dostojan evropskih integracija.

Ocenjuje da je to vrlo važno i to je naš cilj, ali i ponavlja da ne možemo i nećemo preko nekih stvari moći da pređemo, ako je uslov priznavanje KiM.

Kako kaže, stav koji ima Nemačka on ne shvata kao stav čitave EU.

„Ja to nisam shvatio na taj način i to niko nikada nije rekao. A, ako bi to neko rekao onda bi to značilo da ne želi Zapadni Balkan u evropskim integracijama“, ocenio je Miletić.

Prema njegovim rečima, način na koji bi se izričito Srbiji naložilo da je jedini uslov za ulazak u EU priznanje Kosova bi značio da Zapadni Balkan nije poželjan u EU.

„Jer, šta to drugo znači ako imate zemlju koja je najrazvijenija, koja vuče ceo region napred i ekonomski. Više od 50 odsto investicija u regionu u prošloj godini je došlo u Srbiju. To nije nije slučajno – kapital dolazi gde je stabilnost, gde su institucije kredibilne, gde onaj što ulaže može i uloženo da vrati“, pojašnjava Miletić.

Podvlači da je takvo stanje stvari dobar pokazatelj da reforme u Srbiji idu u u pravom smeru, ali i poručuje da „postoje neke stvari koje ne možete samo da uzimate od Srbije i samo da nas gazite“.

„To ne može. Na žalost, možda se nekom čini da je to pravedno, narod to mora da prihvati. Čak i kad bi rukovodstvo Srbije želelo da neke stvari uradi, verujući da je to interes države kao takve, to narod neće prihvatiti i to se nikad nije dogodilo do sad, a neće ni odsad i to treba da bude jasno svima. Prosto moraju da uzmu u obzir interese Srbije, ako želimo da krenemo dalje u razvoju regiona“, naveo je.

Dodaje i da nije normalno da se smatra da teritorije koje nikada nisu bile pod albanskom kontrolom budu deo neke albanske države.

„Ako Albanci nisu želeli da žive sa Srbima – zašto bi primoravali Srbe da žive sa Albancima, u državi koja ne štiti njihove interese. To su rezoni koji teško mogu da budu privhaćeni od strane Srbije, ali Srbija će sve učiniti što je moguće – to ne treba sumnjati“.

Kako kaže, razumljivo je da se u samoj EU pominju drugi uslovi i da KiM nije jedini, a se to ovde podržava.

„Svi normalni ljudi koji razmišlajju o budućnosti Srbije i regiona znaju da treba uraditi mnoge stvari kad je u pitanju vladavina prava, sloboda medija, možda u neku ruku i neke druge stvari. . . To je proces. Idemo ka podizanju nivoa svega toga, čini mi se da smo na dobrom putu, svakaka kritika dobronamerna, konstruktivna sa argumentima jakim ima smisla“, rekao je Miletić.

Smatra da je velika iluzija da je „šargarepa“ ulaska u EU jača nego što je opstanak srpskog naroda u regionu.

„Ako je neko žrtva devedesetih, to je srpski narod“, kazao je, i upitao kako to da su svui uvek preči i u ime čega uz ocenu da to ne može tako stalno da traje.

„To je problem u percepciji onih struktura koje su učestvovavale u devedesetim i posle toga u konstituisanju takozvane države Kosovo. Sada oni iz svoje kože misle da je važnije da istraju na tom putu, nego da prave korekcije koje bi bile, čini mi se, u interesu građana ovog regiona“, zaključio je Miletić.

(Tanjug)