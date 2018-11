Miletić: Tramp dobitnik izbora, politika prema SRB ostaje ista

BEOGRAD – Rezultati izbora za Kongres u SAD pokazali su da je to i dalje podeljena zemlja i da je, iako se to na prvi prvi pogled ne bi moglo reći , najveći dobitnik je upravo predsednik SAD Donald Tramp, te da se politika njegove administracije neće menjati na gore, kada su u pitanju Srbija i region .

smatra predsednik Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić.

„Demokrate jesu odnele tesnu pobedu u Kongresu, ali je u Senatu ostalo nepromenjeno stanje. Republikanci i dalje drže većinu. Ova situacija govori da su Sjedinjene Američke Države i dalje podeljena zemlja, ali iako izgleda na prvi pogled da je Tramp izgubio – ovde je on najveći pobednik.

Miletić ocenjuje da se politika SAD neće menjati, da rezultati izbora neće imati neki veliki uticaj i objašnjava da Kongres može da vrši određeni pritisak, ali on „ne postavlja kadrove i ne usmerava politiku“.

Kako kaže, politka SAD će se kretati u dva pravca – unutrašnja politika će biti u nekoj vrsti stagnacije, sa trvenjima, u pokušajima da se dezavuišu Trampove reformske inicijative i to pre svega u zakonodavnom smislu, ali da na drugoj strani Tramp neće imati problema. .

„Što se tiče spoljne politike i imenovanja kadrova i pozicija u Stejt departmentu i sudstvu, Tramp neće imati problema da nastavi da radi. Očekujem nastavak njegove spoljno-političke strategije i u tom smislu u nastavak politike u odnosu na region“ naglasio je.

Miletić očekuje da će Tramp nastaviti „sa dubinskim čišćenjem kadrova“ i daoko toga nema nikave dileme…

„I do sad je to radio i on će nastaviti sa time“ kaže on i dodaje da je Tramp je vrlo uporan i teško ga je destabilizovati.

„Siguran sam da se politika Trampove administracije neće menjati na gore, kada su u pitanju Srbija i region“ ocenio je Miletić.

Oni će tražiti kompromis sa Srbijom, tražiće zajednička rešenja, gledaće da unaprede te odnose, jer je to pragmatični interes SAD – da smanji troškove i da poveća uticaj i Tramp, tu nema nikave dileme, odnosno SAD, će podržati svaku politiku koja je konstruktivna, a bez Srbije nema rešenja u regionu, pojašnjava Miletić.

On je, kako kaže, optimista.

„Mogu samo da se intenziviraju neke stvari, jer će Tramp gledati da u spoljnoj politici osvaja nove poene i da tu demonstrira glavnu snagu svoje administracije, a možda čak i kampanju bude zasnovao na nekim spoljno političkim pomacima, bilo da je u pitanju Severna Koreja, odnosi sa Rusijom ili nešto treće“ smatra Miletić.

On istovremeno navodi da se kampanja usmerena protiv Trampa kretala u smeru ličnih stvari i privatnog života i pokušaja da se pokaže da on nije dostojan predsednik.

Međutim njegovi rezultati, dodaje Miletić, pre sve u ekonomiji, su izuzetni uz ocenu da se to decenijama ne pamti, verovatno od hladnog rata, pada blokovske podele i kada su SAD baštinile pobedu, uslovno rečeno ideološku…

“ Od tada nikad nije bila bolja ekonomska situacija za SAD, kaže on i ocenjuje da “ Tramp neće stati“.

Miletić ostavlja mogućnost da Tramp „privremeno odustane od nekih ciljeva“ ali da će i dalje vrebati prvu priliku da nastavi sa onim što je obećavao pre izbora i, kaže ima utisak da Tramp vrlo čvrsto ide ka novoj nominaciji „i verovatno novoj pobedi“.

„Ovakva situacija „mid term elections“, odnosno izbori u sred mandata predsedničkog, kada se menja situacija u Kongresu, su viđeni i kod Klintona u prvom mandatu i kod Baraka Obame u prvom mandatu, tako da to nije ništa novo, ali mi se čini da je onemogućen „inpičment“ kada je Tramp u pitanju, odnosno Senat će to zaustaviti i nema bojazni za Trampa da nastavi u svom stilu i svojim manirima“ poručuje Miletić.

(Tanjug)