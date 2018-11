Milić: Kada je ovako teško, junački je ići na dijalog

BEOGRAD – Jako je dobro što se briselski dijalog nastavlja i intenzivira uprkos brojnim problemima, izjavila je večeras predsednica Centra za evroatlantske studije (CEAS) Jelena Milić i dodala da je spremnost na dijalog „najveća hrabrost i patriotizam“.

„Jako dobro što se dijalog dešava, pohvalno je što se nastavlja bez obzira na veliki broj problema. Možemo se slagati ili ne slagati s mnogim politkama vladajuće koalicije… ali mislim da je sada kad je ovako teško i komplikovano, junački ići na dijalog“, rekla je ona na TV N1.

Prema njenim rečima, i kosovski Albanci su manje spremni da naprave kompromis i trenutno se budućnost i reputacija Kosova ozbiljno dovodi u pitanje zbog njihove nespremnosti da razumeju očekivanja svojih partnera.

„Srbija tu trenutno dobija i ne mogu da se bunim što je to tako“, rekla je Milićeva.

Govoreći o najavi formiranja vojske Kosova, ona je ocenila da je to opasna provokacija, i da je reakcija Srbije bila korektna i nije se dizala tenzija, mada je situacija ozbiljna.

Prema njenim rečima, ma koliko bilo teško i ozbiljna provokacija, Srbija bi pametno trebalo da pusti da zemlje članice NATO-a rešavaju tu situaciju, da pokaže strpljenje i uzdržanost.

„Može da se zloupotrebi složenost trenutka i strpljenje, a spremnost na dijalog je zaista najveća hrabrost i patriotizam“, ocenila je Jelena Milić.

Upitana da prokomentariše današnji sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog predsednika Hašima Tačija u Briselu, ona je rekla da očito postoje i „neki politički i bezbednosni razlozi“ zašto se proces rešavanja pitanja Kosova ubrzava.

Kako je rekla, kosovski lideri ne misle na budućnost nacije.

„Najveći problem je uistinu to što kosovski lideri, pre svega (premiijer) Ramuš Haradinaj, ne misle na budućnost Kosova i varaju svoje birače i javno mnjenje, dajući im lažnu percepciju da je Kosovo kompletirano, u smislu međunarodne zajednice. To je ozbiljan problem“, rekla je ona i dodala da je problem i to što se sa druge strane misli da su SAD svemoćne i da mogu da narede kosovskim Albancima šta god hoće.

Kako je ocenila, to su elementarne stvari bilateralnih odnosa.

„Za SAD je Kosovo suverena država, ne možete ga više tretirati kao protektorat, i manevarski prostor možda i nije toliko velik i to je sada uistinu problem. I na kraju će se svesti na to ko će popustiti, a bilo bi dobro da to naplati na duže staze i pokaže da je bio pouzdan partner kad je Savezu bilo teško“, rekla je Milićeva.

(Tanjug)