Milić: Srbija treba da se okrene zapadnim partnerima

BEOGRAD – Predsednica Centra za evroatlantske studije Jelena Milić smatra da kosovsko rukovodstvo mnoge stvari radi za unutaršnju političku upotrebu, a ne u koordinaciji sa spoljnim faktorom i ukazuje da je upravo to prednost za Srbiju, koja bi trebalo da povlači poteze u saglasnosti sa zapadnim partnerima, jer bi to bila najbolja strategija.

Milić navodi da je bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji teška – za Srbe na celom KiM, za držvni vrh, ali i za ostale građane da to sve gledaju, te ukazuje da zaoštravanje predstavlja otežavajuću okolnost za rešavanje bezbednosne situacije u celom regionu.

„Zato je samo važno ostati smiren i ne nasedati na sve provokacije koje dolaze iz Prištine, koja polako gubi na međunarodnom planu par velikih bitaka“, mišljenja je Milić.

U tom smislu, podseća da je Kosovo izgubilo u ENTSO-u kada je reč o distribuciji električne energije, a da su glas Srbiji dale i neke zemlje NATO-a, poput Mađarske, Rumunije i Grčke, a neke od njih su glasale i protiv članstva Kosova u Inetrpol.

To je, kaže, bila neupitna i legitimna diplomatska pobeda Srbije, pa se moglo očekivati da će Priština uvesti neke mere, ali ne i ovako radikalne, koje su, dodaje, svi osudili, i EU i SAD.

Ona, međutim, smatra da državno rukovodstvo Srbije preteruje u insistiranju na tezi da Kosovo to ne bi uradilo da ne radi po nečijim instrukcijama.

„Problem je što kosovsko rukovodstvo mnoge stvari radi zbog unutaršnje političke upotrebe, a ne u koordinaciji sa nekim, kao što zvaničnici misle. To je prednost za Sbriju da upravo ona radi sve u koordinaciji sa zapadnim partnerima. To bi bila najbolja strategija“, ističe Milić.

Ona smatra da je zato neophodno pokazati „liderstvo i hrabrost da se veruje NATO-u i EU i da bi bilo fer da se ne interpretiraju pogrešno neke ključne stvari, koje mogu da izazovu incidente, ako se pogrešno shvate“.

Tako navodi da je nefer i provokativno tumacenje uloge KFOR-a i njegovog mandata, jer je KFOR, ističe, jedina vojna snaga koja može da bude prisutna na celom Kosovu, ali ne i jedina oružana, jer postoji i kosovska policija, čiji je deo ROSU.

“Kosovo je jedna administrativna teritorija i tako se vidi i po Briselskom sporazumu i po Rezoluciji SB UN 1244 i ne može se delegitimisati prisustvo kosovske policije, pa i specijalnih jedinica“, kaže Milić.

Ona takođe smatra da su hapšenja u Kosovskoj Mitrovici u okviru istrage ubistva Olivera Ivanovića bila legitimna, ali postavlja pitanje: zašto su to uradili dva ili tri dana posle teškog poraza u Interpolu i zašto na onakav način.

„Očigledno je da je Priština ta koja želi da situacija eskalira. Zato je važno da Srbija i građani severa, juga Kosova, državno rukovodstvo Srbije, ne nasednu na provokacije i budu partneri međunarodnoj zajednici“, nazglasila je Milić.

„Na duže staze, Srbija bi trebalo da bude ta koja će da sarađuje i bude što bolji partner zapadnoj međunarodnoj zajednici, a pre svega NATO i EU u smislu bezbednosti“, smatra ona i veruje da je sada je trenutak da se Srbija okrene EU i, pre svega, NATO-u, jer je NATO politički okvir u kojem su SAD i Norveška, Kanada, kao prijatelji Srbije, koji, uverena je Milic, mogu svojom političkom, ekonomskom i vojnom težinom da omoguće da ne bude nikakvih nestašica.

„Da kioseonik, lekovi što pre dostave, da ne bude Srbija ta koja bi bila optužena da ilegalnim putevima dotura pomoć ili nešto drugo, oružje“, podvukla je ona.

Ona ocenjuje da je dobro je što je KFOR prisutan na severu, jer misija ima mandat da deluje na celom Kosovu, u skladu sa Rezolucijom 1244, pogotovo ako se ima u vidu da se danas obeležava Dan albanske zastave.

Dobro je, ističe, što je KFOR izašao i na administrativnu liniju.

Ukoliko dođe do bilo kakve tenzije ili incidenta, a imajući u vidu da je srpska vojska sa druge strane linije, ako imate KFOR tu – teže je optužiti Sbriju za bilo šta, pojašnjava Milić.

Odluku predsednika opština o ostavkama i mirne proteste vidi kao legitimne, jer su izazvani nerazumnim merama.

Smatra i da izjava državnog sekretara SAD Majka Pompea, koji je pozvao prištinske vlasti da ukinu takse na robu iz centralne Srbije i BiH nije iznenađujuća.

„Verujem da je poseta Tačija bila zakazana mnogo ranije i da možda i njemu nije milo što je morao to da čuje usred SAD“, kaže Milić.

Ona u tom kontekstu smatra da je premijerka i predsednik trebalo u ovoj krizi da se obrate prvo NATO i EU, pa, zašto ne, kaže Milić, i na SAD, te da se na njih prebaci odgovornost, a ne Rusiji i Kini.

Dodaje da je Briselski dijalog odavno izgubio smisao, jer su Vučić i Tači, pa i sama visoka predstavnica EU Mogerini, počeli da se bave „mikromenadžmentom“ i da se dogovaraju o sitnicma.

Ukazuje da situacija i težina odnosa između Beorgada i Prištine, imajući u vidu geopolitički kontekst, govore u prilog tome da se mora prvo doći do formalizacije odnosa, da bi mogla da se dođe do normalizacije.

„Isteklo je pet godina, Kosovo nije ispunilo većinu stvari, neke nije ispunila ni Srbija. Niko novi nije u međuvremenu priznao Kosovo od zemalja EU i NATO, geopolitička situacija se otežala. Kosovski politički vrh, ali i društvo se pogubilo i povlače vrlo opasne mere. Oni sada ucenjuju svoje sponzore i one koji su ih priznali i dovode ih u neprijatnu situaciju“, kaže Milić.

Zato je, smatra sada možda vreme da i Beograd u artikulaciji sa EU i SAD izađe sa nekim konkretnim svojim preldogom.

„To neće biti nikakav ‘mirovni Dejton’, jer ne govorimo o prekidu oružanih sukoba. Ali, kada bi se došlo do nekog kostura rešenja, onda bi trebalo da se to rešenje formalizuje na nekom skupu na kom bi bili predstavnici zapadne međunarodne zajednice, ali zašto ne i neke relevantne članice SB UN i eventualno Turske, kao regionalnog partnera“, rekla je Milić.

(Tanjug)