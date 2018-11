Milić: Za članstvo u EU potrebno podržati dogovor BG i PR

BEOGRAD – Direktorka Centra za evroatlanstke studije Jelena Milić kazala je danas da, ako srpsko društvo želi članstvo u EU, kao i evroatlantske integracije, onda će podržati i rešenje u dogovoru Beograda i Prištine koje će Srbiju ostaviti na putu evrointegracija i obezbediti joj dalji razvoj.

Milić je na otvaranju 6. Beogradske NATO nedelje istakla da evroatlantske integracije regiona, i zemljama u regionu i Srbiji, kao i evroatlantskoj zajednici, moraju biti primarni cilj i da se ovogodišnja NATO nedelja održava u vrlo dinamičnim okolnostima, čak i za region Zapadnog Balkana, koji se nalazi u bitnom istorijskom trenutku.

„Jedan od ključnih ciljeva ovogodišnje NATO nedelje je da omogući što tačniju aktuelnu procenu bezbednosne situacije u regionu, analizirajući razne moguće scenarije“, kaže Milić.

Navela je da zapadna međunarodna zajednica smatra, kao i rukovodstvo Srbije, da je vreme da Beograd i Priština postignu konačno istorijski, multidimenzionalni sporazum o normalizaciji odnosa, koji bi obema strana omogućio da se konačno više fokusiraju na evropske integracije.

„Takav sporazum bi pomogao i drugim zemljama Zapadnog Balkana i našim evroatlantskim partnerima za zajedničko pronalaženje odgovora na bezbednosne izazove, društvene i političke izazove, a doprineo bi i učvršćivanju mira i stabilnosti u regionu“, ističe Milić.

Sada je, prema njenim recima, potrebno obratiti pažnju da prilikom procesa dolaska do tog rešenja kampanje dezinformacija koje dolaze i iz spolja i iz unutra ne odnesu prevagu nad činjenicama.

Prema njenim rečima, rešenje koje bi doprinelo razvoju Srbije, doprinelo bi i kosovskim institucijama koje tvrde da su posvećene evropskim integracijama.

„Letos se počeo primećivati nešto fleksibilniji pristup u podršci pronalaženju rešenja za normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine, a pre svega SAD, i to rešenja u kojem Srbija ne bi izgubila sve“, navela je Milić.

Dodaje da mnogi koji su intenzivno kritikovali EU za stabilokratiju, sada strahuju od stvaranja jednoetničkih država u slučaju sporazuma Beograda i Prištine i ističe da je to apsurdno.

Ona je rekla da je pred Srbijom još mnogo toga, jer vuče i dalje probleme iz prošlosti, ali ima i dosta stvari koje je Srbija do sada odradila, kao što je to da je do sada otvoreno 14 pregovaračkih poglavlja, da u multinacionalnim operacijama učestvuje skoro 300 pripadnika VS, da su održane i zajedničke vojne vežbe sa NATO-om…

„Savezništva su teška, ali Srbija mora to da razume i u trenucima kada nije lako, ali to pođednako važi i za zemlje regiona i međunarodnu zajednicu i one moraju pokazati više vere u sebe i raditi na tome da se sporazum između Beograda i Prištine ne zloupotrebi“, zaključila je Milić.

(Tanjug)