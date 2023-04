Milivojević (DS): Javne nabavke u Kolubari 60 miliona evra, sprovode ih firme s dvoje zaposlenih

Plan javnih nabavki u Rudarskom basenu „Kolubara“ za 2022. godinu usvojen je u decembru 2021, vrednost nabavki po hitnom postupku je 60 miliona evra, rok njihove isporuke je godinu dana, a sprovode se preko firmi koje imaju dvoje zaposlenih, rekao je danas poslanik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević.

On je novinarima ispred Specijalnog suda u Beogradu rekao da je bilo malverzacija proteklih godina u tom preduzeću i izneo da Elektroprivreda Srbije (EPS) koju je Vlada preuzela 2012. godine za 14,1 milijardu evra, danas vredi samo 3,1 milijardu.

„Kako je moguće da se nešto obezvredi 4,5 puta?“, pitao je Milivojević.

Podsetio je da je Vlada 2016. godine postavila Miroslava Grčića za vršioca dužnosti direktora tog preduzeća, mimo konkursa iako je postojao Zakon o javnim preduzećima iz 2012. godine.

Milivojević je podsetio na slučajeve od 2020. godine u Rudarskom basenu „Kolubara“: „Neki od njih su sabotiranje isporuke uglja kada je podvaljena čista jalovina, što je bio glavni razlog energetskog kolapsa u Obrenovcu“.

„Svi bunkeri u elektrani su bili blokirani ugljem s blatom i posle nedelju dana je izgoreo i buldožer u Kostolcu. Pet dana nakon toga je eksplodirao i autoklav za sušenje uglja u Vreocima, srećom niko nije stradao iako je pritisak bio 13 bara u tom autoklavu“, rekao je on.

Nedugo zatim, kako je naveo, izbio je požar na mazutnom punjaču na polju B1, a dan kasnije eksplodirao je jedan od osam mlinova na polju B2 i razlog za to nije utvrđen.

„Nakon toga 30. avgusta 2022. godine dogodila se havarija na ‘glodaru’, bageru za otkopavanje uglja“, naevo je on.

„Ovo što sam sada pobrojao su štete od preko milijardu evra – sve ono što su (predsednik Srbije) Aleksandar Vučić i njegov režim uštedeli otimajući protivzakonito penzije. Taj iznos je negde oko 850 miliona evra koji je za jednu noć spaljen u ‘Kolubari’ i termoelektrani ‘Obrenovac’ nestručnim rukovođenjem ovim sistemima“, kazao je Milivojević.

Podsetio je da je posle toga predsednik Vučić održao sastanak s direktorom EPS-a Miroslavom Tomaševićem i direktorom za proizvodnju uglja Milanom Petrovićem koji su mu objasnili da treba da se sprovedu hitne javne nabavke „kako bi EPS stao na noge“.

„Tada kreću malverzacije: Donosi se odluka da se po hitnom postupku, mimo Zakona o javnim nabavkama, sprovedu te javne nabavke. Odmah se u Kolubari okupilo društvo i oni su kazali da treba preko 300 hitnih nabavki da se sprovede, ali je to bilo mnogo, pa je Vladi i Ministarstvu dostavljeno da treba da se sprovede 51 javna nabavka“, rekao je on i naglasio da je problem to što te javne nabavke nisu bile neophodne.

Po njegovim rečima, nabavka pod nazivom „Izvoz i prevoz iz deponije pepela termoelektrane Kolubara“ iznosila je 97 miliona dinara, a usluga „Otkopavanja i transporta rovnog uglja u severnoj kosini“ iznosila je 87,5 miliona dinara, bez PDV-a.

„Ponovo se angažuju privatne firme da otkopavaju i ponovo se angažuju isti ljudi koji su procesuirani za aferu iz 2011. godine. Isti ljudi, isti model, samo se sad podnose hitne nabavke“, rekao je Milivojević.

Neke od hitnih nabavki su i terenska vozila za 337 miliona dinara, kao i nabavka kablova.

„Podsetiću samo da je u Kolubaru ušla BIA i da nikada nismo dobili izveštaj, da je predsednik jednog sindikata optužio direktora Grčića da je nabavio nameštaj za upravnu zgradu u iznosu od 30 miliona evra i da je na sve to kupio opremu za prisluškivanje u iznosu od 2,5 miliona evra“, rekao je on.

Naveo da je krajem 2022. godine ustanovljeno da u ogranku Rudarskog basena „Kolubara“ zalihe rezervnih delova iznose 13 milijardi dinara.

Rekao je da je Grčić tokom posete Vučića Termoelektrani „B“ 2021. godine naveo da je 1,5 miliona tona uglja prighvatljivog kvaliteta čime je garantovao da je sistem spreman da dočeka zimu i naglasio da će rad biti pouzdan.

„To se kasnije pokazalo kao neisitinito. To je rezultiralo podnošenjem krivične prijave od strane ministarke Zorane Mihajlović koja je 5. septembra 2022. obačena, a Tomašević je bio postavljen“, rekao je on.

Milivojević je pitao da li je neko napravio studiju opravdanosti ulaganja u nabavku polovnih mašina, njihov remont i posao koji nije završen od 2017. godine, i ako jeste, kolika je procenjena vrednost radova.

Rekao je i da je danas tražio prijem u Specijalni sud za organizovani kriminal i molio da ga neko primi kao građanina, jer mu je premijerka Ana Brnabić rekla da ove infrmacije podeli s nadležnim organima.

Milivojević je pozvao građane na miting 18. aprila u Lazarevcu i najavio konfernciju za novinare o uglju iz basena Kolubara, „jer, po rečima Grčića i Tomaševića, Kolubara ne može da isporuči 30 miliona tona uglja, već isporučuje 25“.

(Beta)

