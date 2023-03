Milivojević (DS): Tražićemo Anketni odbor za istinu o zločinu u 'Pandi'

Poslanik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević rekao je danas da će ta stranka podneti zahtev za formiranje Anketnog odbora u Skupštini Srbije kako bi se saznala istina o zločinu u pećkom kafiću „Panda“.

Milivojević je agenciji Beta kazao da roditelji stradalih mladića mogu da budu apsolutno uvereni da „istinu nećemo kriti bez obzira na to ko je u tom strašnom zločinu učestvovao, bilo da je reč o Albancima ili Srbima“, što bi, kako je rekao, mnoge iznenadilo“.

„Verujem da je istina jedini lek za neutešne roditelje. S obzirom da kroz institucije sistema ti ljudi ne mogu doći do toliko potrebne istine i znajući koliko ih posle toliko godina bola i patnje boli ćutanje naše države, danas ću podneti zahtev za formiranje Anketnog odbora u Narodnoj skupštini Republike Srbije, kako bi došli do istine, ma kako ona bila bolna i neprijatna“, rekao je Milivojević.

Komentarišući to što predsednik Srbije već šest godina odbija da primi na razgovor porodice ubijenih mladića, iako je u poslednjih mesec dana to dva puta javno obećao, Milivojević je kazao da Vučić prikriva još neka krivična dela.

„Vučić je rekao da je video snimke stradanja Stanike Gligorijević u Doljevcu, ali ti snimci se nisu pojavili na sudu. Vučić može da obmanjuje narod u izbornim i medijskim kampanjama, ali nema prava da se poigrava sa sudbinama ljudi. Ovde je reč o jednom neprebolu i roditelji te dece imaju puno pravo da saznaju istinu o ubistvu svojih sinova“, naglasio je on.

Na pitanje zašto se ni posle 25 godina ne zna ko su nalogodavci, organizatori i počinioci zločina u Peći, Milivojević je rekao da je vrh države znao istinu od prvog dana.

„U to vreme u Peći je bio veliki broj pripadnika Državne bezbednosti iz Beograda, kao i Jedinica za specijalne operacije (JSO) koja je bila stacionirana u obližnjem Istoku. Postavlja se pitanje zbog čega je Državna bezbednost obustavila istragu o ‘Pandi’ hapšenjem grupe Albanaca za koje se ispostavilo da nemaju nikakve veze s tim zločinom“, istakao je poslanik DS-a.

Po njegovim rečima, u ovom trenutku se jedino zna da Aleksandar Vučić zna istinu o „Pandi“.

„Kada je Vučić 2013. godine saopštio da zločin u ‘Pandi’ nisu počinili Albanci, on je tada, kao šef Biroa za koordinaciju službi bezbednosti, sigurno imao podatke o počiniocima zločina. Njegova obaveza je bila da s tim podacima odmah upozna nadležno tužilaštvo, ali on to nije uradio i do 2018. godine se nije oglašavao o ‘Pandi’, što je veoma indikativno“, kazao je Milivojević.

Roditelje mladića ubijenih u pećkom kafiću „Panda“, koji su se sinoć okupili ispred Predsedništva Srbije u vreme dok se Vučić obraćao javnosti, niko iz predsedništva nije pozvao na razgovor.

Vučić je 11. januara rekao da će porodice primiti do kraja januara, a u utorak 28. februara je na RTS-u kazao da će roditelje ubijenih mladića primiti u „četvrtak ili petak“.

Roditelji stradalih mladića su od 2017. godine podneli više od deset pismenih zahteva za prijem kod predsednika Srbije i još toliko za prijem kod tužioca za organizovani kriminal Mladena Nenadića, ali nijednom nisu pozvani na razgovor.

Pre 25 godina, 14. decembra 1998, oko 20 časova, dvojica maskiranih napadača otvorili su paljbu iz automatskih pušaka na goste kafića „Panda“, među kojima je najviše bilo pećkih gimnazijalaca.

Ubijeni su Ivan Obradović (15), Zoran Stanojević (18), Vukota Gvozdenović (16), Svetislav Ristić (18), Ivan Radević (24) i Dragan Trifović (18).

Vladimir Lončarević (18) je teško ranjen, dok su lakše ranjeni Mirsad Šabović (34) i Nikola Rajović (18).

Nekoliko dana posle zločina, Državna bezbednost je uhapsila i osumnjičila grupu Albanaca, ali su oni ubrzo pušteni iz pritvora zbog nedostatka dokaza.

Jedan od njih, Agron Kolčaku, za NIN je ispričao da su tri dana posle zločina u „Pandi“ uhapšena 34 Albanca iz pećkog naselja Kapešica.

Potpredsednik savezne vlade zadužen za Kosovo i Metohiju Nikola Šainović je tada saopštio da je slučaj „Panda“ rešen.

Kolčaku je pričao da je tučen, teran da potpiše iskaz koji ga tereti i kako je po završetku bombardovanja iz pećkog zatvora odveden u Leskovac, gde je podignuta optužnica u kojoj se zločin u „Pandi“ ne pominje.

„Optužili su me da sam bio u selima Ratiš i Prilep, a u tim selima nikada nisam bio, čak ni posle rata. Više me nikad nisu pitali za ‘Pandu'“, rekao je Kolčaku za NIN.

Istraga o ovom zločinu je pokrenuta tek 12. maja 2016. u Tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu.

Sve do 28. decembra 2013. porodice ubijenih dečaka i javnost su bili uvereni da su taj zločin počinili pripadnici tzv. Oslobodilačke vojske Kosova (OVK).

Međutim, tadašnji prvi potpredsednik vlade Srbije i šef Biroa za koordinaciju službi bezbednosti Aleksandar Vučić je na TV Pink rekao: „Zločin u ‘Pandi’ nisu počinili Albanci kako smo to do sada verovali. Javnost će biti zgrožena kada se bude otkrila istina“.

Vučić je kasnije rekao novinarima da je „gotovo siguran“ da zna šta se desilo u „Pandi“, ali da ne postoje dokazi i da istražni organi Srbije ne mogu da se „ponose“ kako su sproveli istragu.

(Beta)

