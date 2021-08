Milivojević (DS): Tužilaštvo da ispita optužbe poslanika SNS da je Dragan Djilas zapalio …

Član Glavnog odbora Demokratske stranke (DS) Srdjan Milivojević pozvao je danas tužilaštvo da reaguje povodom optužbi iz Srpske napredne stranke (SNS) da je „Dragan Djilas zapalio deponiju u Vinči“.

Milivojević je na konferenciji za novinare ispred Skupštine grada Beograda rekao da takve optužbe poslanika SNS Nebojše Bakareca i Srbislava Filipovića „tužilaštvo treba da ispita“, i da, ako se utvrdi da nisu istinite, podigne krivičnu prijavu protiv onih koji su ih izgovorili „zbog uznemiravanja javnosti“, kao i da im oduzme poslanički imunitet.

Milivojević je rekao da je do požara na deponiji u Vinči došlo zbog nemara funkcionera SNS, koji su „zauzeti unutarstranačkim mafijaškim obračunima“, i podsetio da, dok je DS imala odgovornost upravljanja Beogradom, „nismo imali nijedan požar na deponiji“.

Potpredsednik DS Branislav Jovančević je rekao da je „sve što se dešava posledica nebrige vladajuće stranke za životnu sredinu“.

On je dodao da se tokom požara „na divljem smetlištu“ u Vinči, koji je izbio u subotu uveče a čije je dogašavanje u toku, sigurno oslobadjaju opasne materije kao što su dioksini i furini, ali da mi to ne znamo sa sigurnošću već samo pretpostavljamo, jer „oni koji su u Beogradu i Srbiji nadležni da rade analizu vazduha, to ne rade“.

„Tu ima različitih toksičnih i netoksičnih organskih jedinjenja, ali i ona koja nisu toksična sagorevanjem postaju toksična. Vrlo teško se možemo zaštititi od dioksina i furina. Maske koje se nose zbog epidemije ne pomažu, a i ne nosimo ih u kući. Vlast je dužna da nas obavesti da li imamo dioksine i furine u vazduhu“, rekao je Jovančević.

On je dodao da će se takva jedinjenja zadržati u lišću i na mahovini, te da će njihovo štetno dejstvo biti daleko duže nego što će trajati oblak dima koji se stvara od požara u Vinči.

Jovančević je rekao da, dok je DS bila na vlasti, u Srbiji je bila pokrenuta izgradnja 28 sanitarnih deponija, što je „prekinuto“ nakon dolaska na vlast SNS.

(Beta)

