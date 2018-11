Milivojević: Ugljaninova izjava o fašističkoj Srbiji politički egzibicionizam

Analitičar Cvijetin Milivojević ocenio je danas da je izjava Sulejmana Ugljanina, nosioca liste „Samoopredjeljenje“ na izborima za Bošnjačko nacionalno veće (BNV), o „fašističkoj tvorevini srpskoj državi Srbiji“, vrsta političkog egzibicionizma kao i da je nedostojna za političara koji poštuje Ustav i državu Srbiju.

Navodeći da je Ugljanin tom izjavom mislio na Srbiju kao na državu koja je antibošnjačka, Milivojević je agenciji Beta rekao i da je nosilac liste „Samoopredjeljenje“ jedan u nizu političara u Srbiji koji je tokom prethodnih godina obrnuo „pun krug“ u svom delovanju.

„Imao je Ugljanin ratnohuškačke izjave ali povremeno i one koje su vodile ka toleranciji. On je početkom devedesetih proveo tri godine, faktički u egzilu, u Turskoj ali je potom bio deo vlasti i vrlo lojalan partner najpre Demokratskoj stranci u vladi Mirka Cvetkovića a potom i Aleksandru Vučiću u prvoj vladi Srpske napredne stranke od 2012. do 2014. godine“, rekao je Milivojević.

Milivojević je naveo da se Ugljanin sada setio da traži da Bošnjaci postanu konstitutivan narod u Srbiji i u Crnoj Gori iako je ranije „otvoreno bio na poziciji otcepljenja BiH od te iste Srbije, odnosno tadašnje zajedničke države“.

„Ugljanin je taj koji je pozdravljao stvaranje granice na Drini izmedju dela Bošnjaka sa one i ove strane granice, takodje je bio jedan od političara koji je bio protiv otcepljenja Crne Gore 2006. godine jer je bio svestan da će granica izmedju nezavisne Srbije i nezavisne Crne Gore ići sredinom onoga što oni smatraju teritorijalnim, istorijskim Sandžakom“, kazao je Milivojević.

Po njegovim rečima, Ugljanin nije jedini političar u Srbiji koji je imao takve vrste „punih krugova“ u političkom delovanju.

„Muamer Zukorlić je danas neformalni partner Aleksandra Vučića koji govori kao jugoslovenski komunista iz 80-ih godina maltene o bratstvu i jedinstvu a ranije je znao da izrekne fatvu ili kletvu zbog jednog običnog, manje ili više simpatičnog, uratka u jednoj karikaturi u beogradskim novinama. I sam predsednik Republike počeo je karijeru sa izjavama tipa ‘100 za jednoga’ a danas bi se radije svadjao sa Srbima koji ne priznaju potencijalno priznanje Kosova, tako da je i on obrnuo pun krug“, kazao je Milivojević.

Nosilac liste „Samoopredjeljenje“ Sulejman Ugljanin proglasio je sinoć pobedu na izborima za novi saziv Bošnjačkog nacionalnog veća (BNV) i poručio da je ono „ostalo i da će i dalje biti bošnjačko“.

„Zadovoljan sam što ćemo sada sa više političkih opcija deliti odgovornost i što ćemo zajedno pobediti tu neman, fašističku tvorevinu srpsku državu Srbiju, koja želi da legalizuje genocid i zločine kao sredstvo osvajanja teritorija i rešavanja političkih pitanja“, kazao je Ugljanin.

