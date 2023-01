Milivojević: Vučić 22 puta najavljivao odlazak i uvek nudio opravdanje zašto to nije učinio

Politikolog Cvijetin Milivojević izjavio je danas da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić do sada 22 puta najavio odlazak sa čela Srpske napredne stranke (SNS) i da je uvek tražio neku vrstu opravdanja zašto to nije već učinio.

Milivojević je za agenciju Beta rekao da je očigledno da je sinoćna informacija o Vučićevom povlačenju puštena iz štaba SNS-a.

„On je u maju, nakon izbora, najavio odlazak nakon što bude formirana Vlada, koja je izabrana početkom jeseni. Do Nove godine predsednik je tu odluku povukao, pa je pred Novu godinu najavio da će se povući tokom ove godine, da bi odmah neposredno posle novogodišnjih praznika rekao da će se povući, ali početkom sledeće godine, dakle 2024. godine“, rekao je Milivojević za agenciju Beta.

Ponovio je da je Vučićeva ustavna obaveza da ode sa mesta predsednika stranke.

„Prvobitno je išlo da je najavio povlačenje sa mesta predsednika Republike, da bi tek jutros mi saznali, od najviših funkcionera stranke, da je zapravo najavio povlačenje sa mesta predsednika stranke, a njegovi najbliži saradnici su ga, po ko zna koji put, ubedjivali da to ne sme nikako da uradi, jer ako on ode iz SNS-a, pući će SNS, a time će da pukne i Srbija. To je tragikomično i propagandno. Ispod časti je tako nešto i komentarisati“, rekao je Milivojević.

Kazao je da nije jasno koju predsednikovu odluku predstavnici SNS-a podržavaju.

„Članovi SNS-a danima puštaju poruke podrške predsedniku, ali podršku za šta. Da li mu daju podršku ako odluči da prizna Kosovo, tj. dozvoli njegov ulazak u UN ili mu daju podršku ako se odupre tim pritiscima da ne prizna Kosovo ili mu daju podršku za bilo što odluči. Očigledno je reč o tome trećem, a za nekog ko se profesionalno bavi politikom, to je poražavajuće i uvredljivo. Neko ko je najbliži saradnik predsednika daje mu podršku za bilo kakvu odluku u vezi sa teritorijom Srbije, to je jedna vrsta dečije politike“, rekao je Milivojević za agenciju Beta.

Milivojević je istakao da ukoliko Vučić namerava da, kao jednu od mogućnosti za kupovinu vremena u vezi sa Kosovom, kandiduje i vanredne predsedničke ili parlamentarne izbore, onda je trebao da razgovara sa predstavnicima svih političkih stranaka, i vlasti i opozicije.

„Mislim da oni koji trebaju da razogvaraju sa Vučićem nisu predstavnici njegove stranke. U toj stranci je grupa njegovih poltrona, oni sebe ne vide u politici ako Vučić nije u stranci, zato što ne bi imali svoje funkcije da nije Vučića i njegovog rejtinga. Nisu na tim funkcijama zbog rejtinga stranke“, kazao je on.

(Beta)

