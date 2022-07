Milovanović: U avionu koji je pao u Grčkoj možda bilo još nešto osim školskih mina

Član Glavnog odbora Narodne stranke Aleksandar Milovanović izjavio je danas da je neobično da su ukrajinskim avionom koji je poleteo iz Niša i srušio se u Grčkoj, transportovane školske mine koje su četiri puta jeftinije od „normalnih“ mina, jer transport avionom od Niša do Bangladeša košta izmedju 400.000 dolara i 500.000 dolara, što je deset puta skuplje od transporta brodom.

„Pretpostavljam da je u avionu bilo još nešto što je možda išlo na neku drugu destinaciju, ne vidim drugo objašnjenje. Potpuno mi je suludo da se školske mine transportuju avionom“, rekao je za Newsmax Adria Milovanović, koji je od 2003. godine do 2018. godine radio u Odeljenju za bezbednost državnog preduzeća Jugoimport SDPR, koje se bavi trgovinom oružjem.

Milovanović je naveo da je Jugoimport SDPR tokom 20 godina bio ekskluzivni izvoznik oružja za Bangladeš, i dodao da je od 2008. godine do 2012. godine to preduzeće u Bangladeš izvezlo naoružanje u vrednosti od 100 miliona dolara, i to haubice „Nora“ od 155 milimetara i haubice od 105 milimetara, kao i „municiju iz Čačka za ta sredstva“.

„Uvek je transport obavljen brodom jer je to najjeftinije“, objasnio je Milovanović.

Milovanović je dodao da su u slučaju izvoza oružja u Bangladeš avionom koji se srušio u Grčkoj „sumnjivi način transporta, firma preko koje je izvezeno oružje i reakcija vlasti“.

„U Bangladešu se najčešće sprovode nabavke preko tendera, što je složen proces i mora se imati lokalni partner za takav posao, a i firma koja to radi mora imati ljude koji znaju procedure Bangladeša. Jedino ako je firma ‘Valira’, koja je izvozila oružje u Bangladeš, dobila destoro ljudi iz SDPR-a pa su oni mogli da nastave posao“, rekao je Milovanović.

Milovanović je ocenio da iza firme „Valira“ stoji neko „mnogo ozbiljniji i moćniji“.

Upitan da li je to trgovac oružjem Slobodan Tešić, kao i o navodima portala Arms voč (Arms watch), koji je objavio da je kompanija povezana sa Tešićem prošle godine u SAD izvezla 249 tona srpskog oružja, Milovanović je odgovorio da je to, ako je istina, ozbiljan problem za američku administraciju.

„Tešić je na crnoj listi Ministarstva finansija SAD i postoji spisak od deset ili 12 s njim povezanih lica, kao i firme koje su takodje na crnoj listi, i sada dobijamo informaciju da Tešić izvozi oružje u SAD preko povezanih lica“, rekao je Milovanović.

Član Glavnog odbora Narodne stranke, rekao je da je „u momentu kada se pojavila vest o padu aviona u Grčkoj odmah podignuta ‘tema Jasenovac'“ i ocenio da su predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković „odigrali dupli pas“.

Milovanović, koji je i savetnik predsednika te stranke Vuka Jeremića za bezbednost, naveo je da će Grčka sigurno temeljno ispitati sve u vezi sa padom aviona i tovarom koji je prenosio, i da će više detalja biti poznato kada ta istraga bude završena.

Milovanović je rekao da će „Narodna stranka kada dodje na vlast insistirati da se ispitaju sva nepočinstva u namenskoj industriji, pre svega „Krušik“, SDPR, „Prva petoletka“, Lučani i „Crvena zastava“.

(Beta)

