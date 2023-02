Minić: Napredak u dijalogu Beograd-Priština je korak ka uvodjenju sankcija Rusiji

Predsednica Evropskog pokreta u Srbiji Jelica Minić izjavila je da rezultat jučerašnjeg sastanka lidera Srbije i Kosova u Briselu „nije kristalno jasan“, da je dogovor o implementaciji sporazuma „proces koji će potrajati“, ali da će ukoliko bude pomaka uticati na uvodjenje sankcija Beograda Rusiji.

„Ukoliko dodje do vidljivog pomaka mislim da će biti ostvaren i pomak u sankcijama prema Rusiji, makar inicijalni koraci. Sa jedne strane pritisci će se pojačati, sa druge strane mislim da će se povećati spremnost Srbije jer uvodjenje sankcija vezano je za to da li će Evropa gledati Srbiju i dalje kao pouzdanog partnera i da li će investitori dolaziti u Srbiju, to je jasno rečeno“, rekla je Minić agenciji Beta.

Ona je dodala da će gradjani snositi veoma teške posledice ukoliko je Srbija spremna da se svega odrekne zbog Rusije.

Minić je rekla da su se dve strane saglasile da su spremne da sprovedu implementaciju, ali da to neće biti lako jer su „obe strane veoma osetljive, treba to preneti domaćoj javnosti“.

„Ništa nije potpisano, ali insistira se na tome da je dogovor postignut. To bi moglo da se smatra značajnim uspehom imajući u vidu u kakvom stanju je bio dijalog mesecima i godinama unazad“, rekla je ona.

Srbija u procesu evrointegracija, dodala je, ima tri ozbiljna problema – dijalog, sankcije i vladavinu prava.

„Mi ovih dana gledamo kako sudstvo u Srbiji ima ozbiljne probleme i elemente samovlašća postavljenih pojedinaca. Ali ta treća tema u ovom trenutku ostaje na listi, ali se ne vode pregovori i ne vrše neposredni pritisci“, rekla je predsednica Evropskog pokreta u Srbiji.

(Beta)

