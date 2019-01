Ministar: Čaure-plastični klonovi nisu dovoljan dokaz

BEOGRAD – Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je danas da čaure koje je Beograd, posle ubistva Olivera Ivanovića, dobio iz Prištine nisu originalne već plastični klonovi i da su, prema mišljenju eksperata, nedovoljno dobri dokazi da bi se utvrdilo iz kojeg je oružja pucano.

Na današnjoj zajedničkoj konferenciji za novinare sa ministarkom pravde Nelom Kuburović, upitan za komentar kontradiktornih informacija o čaurama, Stefanović je rekao:

„Ne želeći da ulazim u detalje…. mi nismo dobili orginalne čaure, već plastične klonove. Da li su to verodostojni klonovi, da li je to dovoljno, pouzdano, ko to zna? Mi smo insistrali da dobijemo ono što je bilo na licu mesta, da bismo otklonili sumnju u to iz kojeg je oružja pucano.“

On , međutim, ukazuje na veoma lošu saradnju sa strane Prištine i Euleksa, iako je Beograd veoma zainteresovan da se utvrde i ubice i nalogodavci ubistav Ivanović.

„Ali, kakve zaključke možemo da formiramo kad ne raspolažemo dokazima da tako kažem ‘iz prve ruke’. Eto kakva je saradnja iako smo mi maksimalno zainteresovani da se otkriju i ubice i nalogodavci, ali saradnja sa Prištinom i Euleksom nije uopšte ozbiljna i to ne zato što mi ne želimo. Mi želimo to i sada“, rekao je on.

Kako kaže, Beograd ne može da dođe do dvega toga a i neke stvari bi bile besmislene, kao kada bi ih Priština pozvala sada na uviđaj posle godinu dana.

„Zamislite da nas sad pozovu na uviđaj? Nema kamera, nema snimaka“, dodao je on.

Na insistiranje novinara da li su replike čaura dovoljne ili ne, on kaže:

„Ne kažem ni da jesu ni da nisu, ali stručnjaci kažu da su nedovoljno dobre da bi se potvrdilo ili opovrgle sumnje o tome koje je oružje korišćeno.“

Stefanović kaže da eksperti ukazuju da postoje i drugi tipovi oružja od čijih čuara ostaju slični tragovi.

Ministarka pravde Nela Kuburović rekal je danas da je Srbija odgovorila na svih osam zahteva Prištine u vezI sa istragom ubistva Olivera Ivanovića, a poslednji odgovor je prosleđen pre dva dana preko Delegacije EU preko koje se odvija komunikacija.

„Mi do danas nismo dobili čaure sa lica mesta, a to smo tražili zahtevom u januaru prošle godine. Iako je bilo opstrukcija Prištine da ukaže na to da taj zahtev nije nikda stigao iz Beograda, posle nekoliko urgencija dobili smo plastične čaure, a nalaz i mišljenje koje su dali naši veštaci tim povodom je takođe prosleđen Prištini pre dva dana“, precizirala je Kuburović.

Ministarstvo pravde ne sprovodi istragu, niti istražne radnje, već prosleđuje Delegaciji EU ono što Tužilaštva za organizovani kriminal prikupi, napomenula je ona.

(Tanjug)