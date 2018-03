Ministar: Kruženje crnih džipova Borom 'floskula', a i nije zabranjeno voziti se džipom

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je danas da je „potpuna izmišljotina“ da policija u Boru nije izlazila na teren po pozivu gradjana tokom lokalnih izbora u tom gradu održanih 4. marta.

„Policija je izlazila 10 puta“, rekao je Stefanović odgovarajući na pitanje poslanika Narodne stranke Miroslava Aleksića ko je u komandnom lancu MUP-a izdao naredbu da policija u Boru ne reaguje na prijave velikog broja automobila i džipova bez registarskih tablica, koji su kružili gradom na dan izbora.

Stefanović je kazao da kada je čuo za te navode odmah tražio izveštaj, ali da to što neko prijavi, ne znači da je tako, te da je priča o kruženju crnih džipova „obična floskula“.

On je upitao da li je zabranjeno inače da se neko crnim džipom kreće gradom.

„Ako taj džip nema tablice zaustaviće ga saobraćajna policija, da vidimo da utvrdimo zašto nema tablice i pisaće mu kaznu“, rekao je Stefanović.

Na to je iz klupe dobacio šef poslaničke grupe Srspke napredne stranke (SNS) Aleksandar Martinović da (lider Nove stranke Zoran) „Živković ima takav džip“, na šta mu je Živković doviknuo: „Čibe!“.

Ministar je kazao da „razni imaju takve džipove“, ali da ih policija sve zaustavlja i da nema povlašćenih.

Na kritike da pojedini mediji najavljuju hapšenja unapred, Stefanović je tražio da mu oni koji to tvrde nadju i pokažu naslovnu stranu, u kojoj se navodi da će biti uhapšena tačno odredjena osoba.

„To što su najavljivali – biće hapšenja, evo ja vam kažem, biće dok sam ministar svaki dan“, naglasio je Stefanović.

On je kazao i da su se neki bavili kriminalom pa posle ušli u politiku mislili da mogu da kažu: „Nemojte ovoga da hapsite on je političar, to je politički progon“.

„Ne, ne, ne hapsimo ga mi zato što je političar, hapsimo ga zato što je krao i zato što je tužilaštvo tako reklo. Tužilaštvo kaže policiji – uhapsite ovog čoveka mi mislimo da ima dovoljno dokaza“, rekao je Stefanović.

Odgovarajući na navode Dijane Vukomanović iz poslaničkog kluba Pokret za spas Srbije – Nova Srbija o tome da su dva migranta glasala biračkom mestu na Zvezdari u nedelju 4. marta, Stefanović je rekao da „nema šanse“ da na izborima glasa neko ko nije državljanin Srbije.

On je kazao da ne bi ulazio u to zašto su neki od tih ljudi pomislili da su migranti koji glasaju.

Poslanici danas raspravljaju u načelu o više predloga zakona iz oblasti unutrašnjih poslova.

