Ministar odbrane Crne Gore: Srbija emotivno reagovala na odluku da pošaljemo vojnike na Kosovo

Ministar odbrane Crne Gore Predrag Bošković je danas izjavio da je reakcija Srbija na odluku da Crna Gora pošalje vojnike na Kosovo „pre svega emotivna, a ne reakcija koja ima uporište u realnosti“.“Kfor je ovde dugo prisutan i prva zvanična Srbija je navela da je on garant mira i stabilnosti na Kosovu. I nije mi jasno zašto su reakcije takve na slanje crnogorskih oficira, a za ostalih 30 zemalja nisu. Ali, razumem da je ovo osetljiva tema, ipak moram naglasiti da je Crna Gora suverena zemlja, vodi se isključivo svojim nacionalnim interesima“, rekao je Bošković u Prištini.

Upitan o formiranju vojske Kosova, Bošković je kazao da je to „unutrašnja stvar susedne zemlje“ u koju ne želi da se meša.

„Crna Gora ne dozvoljava drugima da se mešaju u naša unutrašnja pitanja, pa se ni mi nećemo mešati u tudja. To pitanje ostavljamo nadležnima sa Kosova da u saradnji sa svojim partnerima to pitanje reše na dobrobit svih, uz osiguravanje mira i stabilnosti“, naveo je on.

Crnogorski ministar je danas u Prištini razgovarao s kosovskim zvaničnicima Hašimom Tačijem i Ramušem Haradinajem.

