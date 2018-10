Ministar Vulin: Srbija se ponosi svojom vojskom

BEOGRAD – Ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik Generalštaba Vojske Srbije, general-potpukovnik Milan Mojsilović, sastali su se danas sa pripadnicima Vojske Srbije koji su se istakli u izvršavanju zadataka tokom podizanja nivoa operativnih sposobnosti svih jedinica Vojske Srbije.

Vulin je podsetio da je, kada je bilo teško i kada je naš narod na području Kosova i Metohije bio ozbiljno ugrožen izazivanjem incidenata i sukoba na severu Kosova i Metohije od strane Hašima Tačija i specijalne jedinice ROSU, Vojska Srbije dobila naređenje od vrhovnog komandanta da se stavi u najviši oblik pripravnosti.

„U tom trenutku, ovi ljudi su prekidali svoje odmore, svoja bolovanja, ostavljali svoje porodice, napuštali sve što su radili i pojavljivali se u svojim jedinicama, bez obzira što ih niko nije zvao i što od njih to nije traženo. To je srpski vojnik kome se radujemo, to je srpski vojnik koji nas čini ponosnim i zato smo danas ovde da nagradimo ove ljude i da pokažemo celoj Srbiji da može da bude mirna i spokojna dokle god ima ovakve ljude u srpskoj Vojsci“, istakao je ministar Vulin.

Prema njegovim rečima, naša vojska je u stanju da odgovori na sve izazove, da zaštiti sve naše sunarodnike bez obzira gde oni žive, a pripadnici Vojske Srbije sa kojima se danas sastao dokaz su da je tako i oni su odgovor na pitanje – zašto je srpska Vojska tako uporna, žilava i nesalomiva.

Ovi ljudi su zanemarili sebe i svoje porodice i bili spremni da ispune svako naređenje i zaštite naš narod. Ja im danas zahvaljujem zbog onoga što su uradili zanemarujući sebe, a dokazujući koliko vole svoju jedinicu, svoju vojsku i iznad svega, svoj narod i svoju državu, poručio je Vulin.

Načelnik Generalštaba general Mojsilović istakao je da u analizi aktivnosti, Vojska Srbije i Ministarstvo odbrane, osim toga što visoko cene segment i odnos u profesionalnim aktivnostima svojih pripadnika, u prvi red stavljaju individualni i kolektivni doprinos u realizaciji definisanih zadataka.

Danas smo imali priliku da odamo priznanje pripadnicima angažovanim na zadacima i u snagama za hitno i brzo reagovanje, a prizanje se odnosi na njihov profesionalni odnos prema zadacima, njihovu požrtvovanost i pripadnost, ne samo jedinstvu kolektiva, već i pripadnost Vojsci Srbije u celini, naglasio je general Mojsilović.

Među nagrađenima je i kapetan Dušan Kostić komadir 2. čete 63. padobranskog bataljona Specijalne brigade Kopnene vojske, koji je istakao da je velika čast, ali istovremeno i još veća odgovornost raditi takav posao i uvek biti tu kada je to našoj državi i narodu potrebno.

Svi smo bili svedoci nemilih događaja proteklih nedelja. Mi smo tada pokazali svoju motivisanost i spremnost da budemo tu i kao dokat i kao dodatna motivisanost, usledila je ova nagrada da nas podrži u našem radu da bi bili još bolji, istakao je kapetan Kostić.

Ministar Vulin i general Mojsilović nagradili su pripadnike Vojske Srbije sedmodnevnim boravkom na Tari.

