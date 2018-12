Mirković: Đilas je opsednut medijima

BEOGRAD – Šef odborničke grupe SNS u Skupštini Beograda Aleksandar Mirković ocenio je danas da Dragan Đilas hoce Srbiju da ubedi da nije komentarisanje medija nije to što podnosi tužbe protiv štampanih i elektronskih medija određuje ko je novinar, a ko nije i najavljuje koje će televizije i novine ugasiti ako mu se pruži prilika.

Đilas je ranije danas, povodom pristupanja Zelene ekološke partije Zeleni Savezu sa Srbiju, odbacio navode pojedinih medija da preuzima Zelene kako ne bi morao da osniva svoju stranku.

On je, uz to, rekao da, ipak, ne komentariše previše medije, a vidi, kako kaže, da će to činiti još manje s obzirom na to „kako se razvijaju stvari sa Kopernikusom, O2 i Prvom“.

Kako ga nije sramota, reaguje na to Mirković i primećuje da Đilas „svaki dan kuka kako nije dovoljno zastupljen u medijima“.

„Đilas hoće Srbiju da ubedi da komentarisanje nije to što tuži novinare, urednike, podnosi tužbe protiv štampanih i elektronskih medija, što piše pisma i žali se na program, protestuje ispred REM-a i RTS-a, određuje ko je novinar, a ko nije i to na osnovu toga da li je njega pohvalio ili iskritikovao, najavljuje koje će televizije i novine ugasiti ako mu se pruži prilika…“, naveo je Mirković u pisanoj izjavi.

„Ne da komentariše medije, nego je opsednut njima“, kaže Mirković i dodaje da je to razumljivo za čoveka koji je, kao Đilas, trgujući sekundama od sebe stvorio najbogatijeg čoveka u ovom delu Evrope, „koji u nekretninama ima prijavljenih 30 miliona evra“.

Kad je reč o Zelenima, Mirković podseća da je Đilas svojevremeno najavio da će vrlo brzo napraviti stranku, a sada sebi daje prostor od pet godina da to i uradi, svestan da nije sposoban ni potpise da prikupi kako bi formirao stranku.

Kada god i da napravi stranku, „sa svedokom Jeremićem, cirkuzantom i nasilnikom Obradovićem..i prostačinom Veselinovićem“, taj savez biće ubedljivo poražen, jer građani neće one koji prete i mrze, već odgovorne, vredne i poštene ljude iza kojih stoje rezultati, a predvodi ih, zaključuje Mirković, predsednik Aleksandar Vučić.

(Tanjug)