Mirković Đilasu: Građani vas ne žele

BEOGRAD – Zvančnik Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Mirković osporio je danas tvrdnju lidera opozicionog Saveza za Srbiju Dragana Đilasa da je na jučerašnjem protestu opozicije u Beogradu učestvovalo 15.000 građana i istakao da je taj propali protest pokazao da ih građani ne žele.

„Sve i da mu je računica tačna a nije, to pokazuje da njihovih 20 pokreta, stranaka, udruženja podržava po 750 ljudi, što je premalo. Kada na to dodamo činjencu da su dovozili ljude iz cele Srbije, shvatite da je njihova podrška po opštinama jednocifrena i to najbolje pokazuje da ih građani ne žele i da ne veruju ljudima koji su pokrali Beograd i Srbiju i koji se otvoreno zalažu za ubistvo političkih nesitomišljenika“, naveo je Mirković u otvorenom pismu Đilasu.

On je ocenio da su svojim ponašanjem na skupu, skarednim uvredama na račun predsednika Srbije Aleskandra Vučića i članova njegove porodice, potvrdili da su „samo gomila lažova, prevaranata, prostaka i siledžija koja bi po svaku cenu, uključujući i nasilje, da se dočepa vlasti“.

„Đilas, Obradović, Jeremić, Veselinović, Mirjana Karanović i Dušan Vujošević šetali su protiv nasilja i samim tim protestvovali protiv sebe. Na ovaj način ušli su istoriju kao ljudi koji su prvi organizovali nekakav vid autoprotesta“, kaže Mirković, koji je šef odborničke grupe SNS-a u Skupštini grada Beograda.

On je takođe osudio pretnje, uvrede i kukavičko ponižavanje novinarke Studija B Barbare Životić, koja je „samo izvestila da na skupu nije onoliki broj ljudi koji je opozicija očekivala“.

„Na ovaj način, moralni gmizavci Đilas, Jeremić, Obradović, Veselinović od Barbare žele da naprave novu Maru Dragović i Gordanu Uzelac koje su prebijene od strane ljudi koji čine taj savez. Uveren sam da su građani još jednom videli za koje vrednosti se zalaže ta bulumenta i da takvim secikesama, agresivcima nikada više neće ukazati poverenje“, naveo je Mirković.

Na kraju pisma Draganu Đilasu istakao je da je „odgovorna politika Srpske napredne stranke i predsednika Aleksandra Vučića mir, stabilnost i razvijanje Beograda i Srbije, baš sve suprotono od onoga što žele kriminalci iz tog interesnog saveza protiv Srbije“.

(Tanjug)