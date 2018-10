Mirković: Jeremić „grobar srpske diplomatije“

BEOGRAD – Predsednik NS Vuk Jeremić danas je izjavio da će u 2019. godini vlast „staviti potpis na pravno obavezujući sporazum o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova“, na šta je šef odborničke grupe SNS u Beogradu Aleksandar Mirković izjavio da je Jeremić „grobar srpske diplomatije“, a sada pokušava da ubedi građane da mu veruju.

Mirković u izjavi kaže da je Jeremić „lažni patriota“ te da „u oštroj konkurenciji tajkuna Đilasa, nasilnika Obradovića, Noga i Veselinovića, najnovija izjava Jeremića pokazuje da je ipak on jedan od najvećih lažova i licemara u tom Savezu“.

Dodaje da je Jeremić bio ministar spoljnih poslova kada je takozvano Kosovo proglasilo nezavisnost, i da je to isti čovek koji je Srbiju doveo u mat poziciju izmeštanjem pregovora iz UN u EU „i odlaskom pred međunarodni sud pravde koji je samo dao legitimitet kosovskoj nezavisnosti i nakon čije presude su poput lavine krenula priznanja, danas pokušava da ubedi građane da mu veruju“.

Kako je rekao „grobar“ srpske diplomatije Jeremić je zemlju doveo u situaciju da niko nije hteo ni da čuje naše mišljenje, da su nam se strani zvaničnici smejali i da su Srbiju posmatrali kao zemlju bez stava sa kojom može svako da radi šta hoće i kako hoće.

„Za to vreme Vuk Jeremić je putovao po svetu, gradio svoju privatnu karijeru i uvećavao svoje bogatstvo, a sve to su platili građani Srbije. Jeremić je na putovanja potrošio 3,7 miliona evra, a efekat po Srbiju je bio nula. Dokaz svega je i činjenica da je Jeremić za četiri godine u SAD putovao čak 62 puta, što znači jednom mesečno, a da je odnos te zemlje prema Srbiji bio najgori“ ističe Mirković.

Kako kaže učinak Jeremićeve „privatne diplomatije“ je vidljiv danas kada su mu računi puni miliona evra, a uplaćivali su mu ih oni koji danas poput Patrika Hoa sede u zatvoru ili katarska ambasada iz Berlina i to neverovatnih 200.000 evra, ali i da „samo još nismo čuli šta je trebao da uradi zauzvrat“.

„Za razliku od njega Aleksandar Vučić je Srbiju vratio na mesto koje joj pripada.

Srbija je danas poštovana i uvažavana u svetu. Međusobne posete najviših državnih predstavnika Rusije, Kine, Francuske, Nemačke, Austrije, Mađarske, Grčke i ostalih zemalja postali su svakodnevnica, a do pre samo 6-7 godina to je bilo nezamislivo. Sve ovo su činjenice koje do srži bole Jeremića i njegove satrape zato njihova mržnja prema Aleksadru Vučiću, SNS i ljudima koji ne misle isto raste iz dana u dan“ rekao je Mirković.

Jeremić je ranije danas rekao da se “nikada intenzivnije, iza kulisa“ nije pregovaralo o „razgraničenju“, da se taj proces privodi kraju, da će vlast u 2019. godini „staviti potpis na pravno obavezujući sporazum o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova” i da bi to za posledicu imalo članstvo “Kosova” u UN i nezaustavljivo vodilo ka stvaranju “Velike Albanije”.

(Tanjug)